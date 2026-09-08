Z nebe budou padat vložkí a budou studené nosí. Martin Tankwey se po letech ukázal v Česku, slunyčko dnes žije úplně jinak

Z nebe budou padat vložkí a budou studené nosí. Martin Tankwey se po letech ukázal v Česku, slunyčko dnes žije úplně jinakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pamatujete na Martina Tankweye z Evropy 2? Po letech se ukázal v Česku, dnes žije úplně jinak.
Rozsáhlé lesní požáry zaměstnávají hasiče v turecké provincii Antalya. Nejvážnější situace byla v oblasti...
Kanárské ostrovy zasáhla další vlna mimořádně teplého počasí. Nejvážnější situace je na Gran Canarii,...
Dovolená u albánského pobřeží skončila tragédií pro rodinu z Kosova. Osmašedesátiletý muž zemřel při...
Řecký ostrov Evia zasáhl v pondělí rozsáhlý lesní požár, který zaměstnal desítky hasičů i leteckou...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Noid Bárta mizí z Máme rádi Česko, Prima představila jeho náhradu. Sám zpěvák zareagoval jedním slovem: „Pecka!"
- Harry si přivlastňuje Dianu, William má zuřit: Nový film ještě více rozeštvává bratry
- Pavla Tomicová promluvila o lásce, na kterou se může spolehnout celý život: Pomohla jí i v nejtěžších chvílích
- „Když je žena dlouho bez lásky, stačí opravdu málo." Jitka Boho přiznala, čím ji Langmajer dostal a proč to nemohlo vydržet