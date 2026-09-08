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Z nebe budou padat vložkí a budou studené nosí. Martin Tankwey se po letech ukázal v Česku, slunyčko dnes žije úplně jinak

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V 90. letech patřil Martin Tankwey k nepřehlédnutelným tvářím českého éteru a televize. Pak z médií prakticky zmizel. Nyní se po letech znovu objevil na veřejnosti a prozradil, jak dnes žije.
Pamatujete na Martina Tankweye z Evropy 2? Po letech se ukázal v Česku, dnes žije úplně jinak.

Pamatujete na Martina Tankweye z Evropy 2? Po letech se ukázal v Česku, dnes žije úplně jinak.

Zdroj: Foto CNC: Marek Pátek / CNC / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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