Obvinili ji z okultismu, přežila nejhorší násilí a chtěli ji popravit, ale nepodařilo se jim to: Dnes bojuje za ženy, které společnost odepsala

Představte si, že uprostřed noci utíkáte zadní brankou svého vlastního domu, pryč od všeho, co znáte, a v náručí držíte tři vyděšené děti. Za zády slyšíte zuření davu, který vás chce rozsekat na kousky. Co je však vaší jedinou vinou a jejich záminkou?
Vtipná poznámka o těhotenství vaší neteře, kterou pověrčiví sousedé a rodina vyložili jako projev černé magie poté, co dívka onemocněla. Nejedná se o scénář hororu z minulého století, ale o skutečný
začátek příběhu ženy, kterou dodnes celá Indie zná jako hrdinku. Noc, kdy se z matky stala daayan
V roce 1995 se život Chutni Mahato ve vesnici Bholadih proměnil v peklo. Místní šarlatán ji označil za čarodějnici, daayan, a obvinil ji z toho, že způsobila nemoc v rodině. Následovalo nepředstavitelné týrání. Její vlastní lidé ji přivázali ke stromu, bili ji, svlékli a dokonce ji nutili pít moč.
Vrcholem krutosti bylo rozhodnutí vesnické rady, pančájatu,
které znělo ještě mrazivěji než její mučení. Chutni musí zemřít. Rada navrhla rozřezat její tělo a hodit ho do řeky, ale díky varování od dobrého známého se jí podařilo v poslední chvíli uprchnout. „Kdybych té noci z vesnice neutekla, dnes už bych nebyla naživu,“ uvedla Chutni Mahato v rozhovoru pro stanici DW.
https://www.youtube.com/watch?v=Ogljx9PsJcA
ČTĚTE TAKÉ: Jedna z největších záhad světa dodnes vyvolává nezodpovězené otázky. V podzemí ukryli pohádkový poklad a všechny, kteří znali jeho tajemství, čekal strašlivý osud Zrození bojovnice: Jak se z vyhnankyně stala ochránkyně
Vydala se za svým bratrem, který trval na tom, aby s ním zůstala žít, ona však odmítla být na někom závislá. Požádala o kousek pozemku, kde by mohla chovat zvířata, pěstovat potraviny a vychovávat své děti. Téměř osm měsíců žila pod stromem, než si tento kousek půdy od bratra vyprosila. Její manžel ji pod tlakem společnosti opustil a znovu se oženil, protože mu vesničané tvrdili, že ho jeho vlastní manželka sežere.
Zlom nastal, když se spojila s organizacemi jako FLAC (Free Legal Aid Committee) a ASHA.
Z oběti se postupně stala bojovnice, která dosud zachránila a rehabilitovala více než 140 žen s podobným osudem. Dnes vede rehabilitační centrum, kde týrané ženy nacházejí útočiště a právní pomoc.
Pro časopis Outlook India Chutni uvedla:
„Byl to pan Jaiswal (zakladatel FLAC), kdo ze mě udělal to, čím jsem dnes. Nedal mi peníze, ale podal mi pomocnou ruku a nasměroval mě na správnou cestu.“ Indie a stín černé magie: Boj proti pověrám
Případ Chutni Mahato však
není jediným ani ojedinělým případem v Indii. Hon na čarodějnice zůstává v indickém státě Džárkhand a dalších venkovských oblastech i nadále krutou realitou, kterou často pohánějí majetkové spory maskované pověrami.
Podle údajů policie bylo jen v Džhárkhandu v roce 2019 nahlášeno 27
vražd souvisejících s obviněním z černé magie. Mezi lety 2001 a 2019 bylo v tomto státě z tohoto důvodu zavražděno nejméně 575 žen, pravděpodobně však i více, protože se často stává, že takové případy nejsou nahlášeny.
https://www.youtube.com/watch?v=tcUaXSmTCwU
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Indický Nejvyšší soud přitom vyjádřil znepokojení nad přetrvávající praxí honů na čarodějnice, které označil za porušování ústavní morálky a důstojnosti žen. Soudce Prashant Kumar Mishra zdůraznil, že takové iracionální násilí nemá v demokratické společnosti místo.
Chutni Mahato se dokonce nebála postavit ani vzdělaným úředníkům. Když jeden z nich na semináři tvrdil, že čarodějnice skutečně existují, Chutni vstala a před všemi prohlásila:
„Poslouchejte, já jsem čarodějnice. Dávejte si pozor, až dnes půjdete domů,“ řekla tehdy šokovanému úředníkovi, který vzápětí z místa utekl. Odplata, která vyústila ve státní vyznamenání
V roce 2021 byla Chutni Mahato
oceněna jedním z nejvyšších civilních vyznamenání Indie, cenou Padma Shri, kterou převzala z rukou prezidenta. Navzdory slávě a uznání však zůstává skromná a odhodlaná pokračovat ve své misi, ať už s oceněním, nebo bez něj.
Její životní příběh se dokonce stal námětem dokumentárních filmů a bollywoodské produkce.
„Ať už dostanu ocenění, nebo ne, budu pokračovat v tom, co dělám už dvě desetiletí. Budu zachraňovat životy žen a šířit osvětu proti honům na čarodějnice,“ řekla deníku The Telegraph.
Příběh Chutni Mahato se proto může stát motivujícím a
inspirativním příkladem pro ženy. Měly by si uvědomit, že i přesto, že jsou často utlačovány, mohou stále bojovat a prosadit se v prostředí, kterému dominují muži. Její cesta je nejen dojemná, ale také nesmírně silná a náročná. Ukazuje nám, že bez ohledu na to, co se děje v našich životech, můžeme svůj osud kdykoli změnit a znovu se postavit na vlastní nohy. Zdroje: timesofindia, telegraphindia, outlookindia, msn