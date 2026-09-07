Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Škola v nádraží úzkokolejky slaví start školního roku. Žáci přijíždějí vlakem jen výjimečně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zahájení školního roku bývá všude podobné, v Lovětíně na Jindřichohradecku to tentokrát vypadalo trochu jinak. Komunitní škola a školka Lovětínka si jako nové sídlo…
T47_015_in_Lovetin

T47_015_in_Lovetin

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Havlíčkův Brod začne kastrovat kočky
Havlíčkův Brod začne kastrovat kočky
Dramatická noc v Náměšti na Hané: Útočníci napadli děti a mladistvé, hrozí jim pět let
Dramatická noc v Náměšti na Hané: Útočníci napadli děti a mladistvé, hrozí jim pět let

Olomoučtí kriminalisté vyšetřují závažný incident z letní zábavy v Náměšti na Hané, kde neznámí pachatelé...

V brněnské laboratoři unikla žíravina, jeden člověk skončil v nemocnici
V brněnské laboratoři unikla žíravina, jeden člověk skončil v nemocnici

Neděle přinesla mimořádnou událost do brněnské Studentské ulice, kde z tamní laboratoře unikly desítky...

Bytová výstavba v Česku roste, zlevnění ale nečekejte
Bytová výstavba v Česku roste, zlevnění ale nečekejte

Česká bytová výstavba zažívá oživení. V červenci se začalo stavět 2935 bytů, což je meziročně o 11,7...

Praha 13 otevřela dvě zrekonstruovaná dětská hřiště
Praha 13 otevřela dvě zrekonstruovaná dětská hřiště

Praha 13 zprovoznila v pondělí 7. září dvě zrekonstruovaná dětská hřiště u ulice Holýšovská. Slavnostního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.