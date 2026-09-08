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Návrhářka varuje ženy 60+: Tohle okamžitě vyřaďte ze skříně, je to 20 let z módy a přidává vám to 10 let

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Visí ve skříni skoro každé Češky po šedesátce a vytahuje se na oslavy, do divadla i na návštěvu k dětem. Je pohodlná, praktická a nic se na ní nepozná. Přesto právě kvůli ní z fotek často kouká žena o poznání starší, než jaká ráno odcházela z domu.
Návrhářka varuje ženy 60+: Tohle okamžitě vyřaďte ze skříně, je to 20 let z módy a přidává vám to 10 let

Návrhářka varuje ženy 60+: Tohle okamžitě vyřaďte ze skříně, je to 20 let z módy a přidává vám to 10 let

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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