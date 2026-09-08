Návrhářka varuje ženy 60+: Tohle okamžitě vyřaďte ze skříně, je to 20 let z módy a přidává vám to 10 let

Visí ve skříni skoro každé Češky po šedesátce a vytahuje se na oslavy, do divadla i na návštěvu k dětem. Je pohodlná, praktická a nic se na ní nepozná. Přesto právě kvůli ní z fotek často kouká žena o poznání starší, než jaká ráno odcházela z domu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Přesné číslo v tom hledat nemusíte, deset let nikdo měřit nebude. České stylistky se ale shodují na jednom: kus oblečení, který byl moderní před patnácti až dvaceti lety, dnes celý dojem táhne dolů.
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Řeč je o halenkách, šatech a tunikách s hustým kontrastním květinovým potiskem, nejčastěji na tmavém podkladu. Kupovaly se jako slavnostní kousek, protože se v nich nic nedělo, nic se na nich neušpinilo a hodily se ke všemu.
Potíž je v tom, kam se dívá oko kolemjdoucího. Nejdřív si přečte vzor a teprve potom si všimne ženy, která ho má na sobě. Pořadí by přitom mělo být přesně opačné.
Hustá kresba navíc rozseká plochu látky na spoustu drobných kontrastů a postavu tím opticky rozšiřuje. Celek pak působí těžkopádně, i když pod ním je štíhlá žena.
Přečtěte si také: Ani kabát, ani bunda: stylistka radí ženám po 60, co si na podzim obléknout, aby vypadaly štíhleji Foto: Shutterstock.com Květiny ze skříně vyhazovat nemusíte
Vyřadit má smysl konkrétní typ potisku, ne celou kategorii. Současné květinové motivy mají drobnější kresbu, menší měřítko a mnohem klidnější barevnost. Fungují lehce a nikam se necpou.
Dobrou službu udělají i klasické vzory, které vydrží roky. Proužek nebo jemný květ na světlém podkladu patří mezi ně.
Kdo chce mít od vzoru pokoj úplně, má tři jistoty. Sladění tón v tónu, geometrický motiv a čistá výrazná barva. U obličeje se osvědčí námořnická modrá, smaragdová zelená a krémová bílá.
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Materiál rozhoduje skoro stejně jako samotný vzor. Tenký lesklý polyester, satén a elastický úplet, který se po pár praních vytahá, dokážou zkazit i dobře střižený kus. Lesk se odráží od každé nerovnosti, takže je pak vidět víc, než by musela být.
Matná bavlna, lněné směsi, kvalitní viskóza a lehká vlna se chovají jinak. Drží tvar na rameni i na boku a nesrážejí se tam, kde by neměly. A pokud se bojíte, že se len mačká, i zmačkaný len vypadá lépe než tuhá nepoddajná látka.
Bez pasu nepomůže ani hezký vzor
Když už jednou stojíte u otevřené skříně, vyplatí se zkontrolovat ještě jednu věc. Většina kousků, které přidávají roky, má společné to, že na nich není poznat, kde končí trup a kde začínají boky.
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„Největší chybou žen po padesátce je ztráta pasu,“ uvedla pro Facestar stylistka Barbora Vosiková.
Řešení stojí většinou nula korun. Jemně projmuté sako přes halenku nebo široký kožený pásek přehozený přes volnější šaty vrátí siluetě tvar během jedné vteřiny. Nový šatník k tomu nikdo nepotřebuje.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.facestar.cz/zrcadlo-nelze-ale-vas-satnik-ano-mezi-pet-modnich-pasti-kvuli-kterym-po-padesatce-zbytecne-starnete-patri-syntetika-a-sukne-pro-tety/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/obleceni-nevhodne-pro-starsi-zeny/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-omyly-zen-po-60/, https://www.kondice.cz/krasa/moda-po-sedesatce-tipy.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nenosit-po-60/ Přečtěte si také: Nejhorší rybí prsty z českých supermarketů, Češi je dávají i dětem k obědu a nevědí, kolik je v nich ryby