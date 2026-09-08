Karlos Vémola drsně naložil Lele: Dala mi finanční ultimátum, hrozí stěhováním na Slovensko

Mezi Karlosem a Lelou je patrně definitivní konec. Karlos Vémola dostal od Lely tvrdé ultimátum. Manželé Vémolovi se rozešli. Karlos Vémola. Karlos Vémola přiznal rozchod s Lelou. Karlos Vémola. Lela Vémola má už doma prvňačku Lela Vémola nyní musí myslet hlavně na sebe. Lela Vémola vypadá v hnědé barvě super. Lela Vémola se přebarvila na hnědou bavu.
Karlos Vémola (41) prolomil mlčení o vyhrocené situaci s Lelou (37). Tvrdí, že jí nabídl auto, úhradu bydlení i pravidelný finanční příspěvek. Během jednání však podle něj mělo zaznít tvrdé ultimátum. Pro Expres.cz uvedl, že mu Lela hrozí stěhováním na Slovensko, pokud jí nebude platit 150 tisíc korun měsíčně. Na Slovensko by se odstěhovala i s jejich dětmi.
Karlos Vémola prolomil mlčení
Karlos Vémola se dlouho snažil podrobnosti sporu s Lelou nekomentovat. Poté, co o jejich situaci v posledních týdnech opakovaně promluvila Lela, se ale rozhodl zveřejnit svou verzi příběhu. Podle zápasníka se právníci obou stran již několik týdnů snaží dohodnout na péči o děti, bydlení i finančním zajištění. Karlos tvrdí, že rozhodně nemá v úmyslu nechat svou rodinu bez prostředků.
"Z mé strany zazněla nabídka poskytnutí auta, úhrady bydlení i pravidelného finančního příspěvku," uvedl pro Expres.cz. Lela požaduje 150 000 měsíčně
Nejzávažnější tvrzení se týká částky, kterou má Lela podle Vémoly požadovat. Pokud by nedostávala 150 tisíc korun měsíčně, měla údajně pohrozit odchodem s dětmi na Slovensko.
"V rámci těchto jednání mi bylo sděleno, že pokud nebude finanční příspěvek činit 150 tisíc korun měsíčně, Lela se s dětmi přestěhuje na Slovensko," prohlásil Karlos.
Pro zápasníka je taková možnost problematická především kvůli dětem. Jeho současné možnosti cestovat na Slovensko jsou podle jeho slov omezené a podléhají povolení.
"Lela přitom ví, že moje možnost cestovat na Slovensko je v současné době omezená a podléhá povolení. To mi opravdu nepřipadá jako řešení v zájmu dětí," uvedl Vémola. Karlos nechce přijít o děti
Vémola zdůraznil, že mu nejde pouze o peníze. Obává se především toho, že by přestěhování dětí do jiné země výrazně omezilo jejich pravidelný kontakt.
"Moje děti jsou pro mě všechno. Vždy jsem se o ně staral a budu se o ně starat i nadále. Nechci konflikt. Chci se domluvit na fungování, které bude dlouhodobě klidné, předvídatelné a především dobré pro naše děti," řekl. Karlos však původně vůbec nechtěl rodinnou situaci veřejně rozebírat.
"Nikdy jsem si nemyslel, že budu o naší rodinné situaci takhle otevřeně mluvit veřejně. Všechno má však své hranice," dodal Karlos Vémola. Lela také dostala možnost na manželova tvrzení reagovat, podrobnosti ale komentovat odmítla. "Já se nebudu k ničemu vyjadřovat. Všechno řeší moji právníci, obraťte se na ně," reagovala pro Expres. Její právní zástupce však zatím odpověď neposkytl. Karlosova tvrzení o částce 150 tisíc korun a případném stěhování na Slovensko tak zatím zůstávají pouze jeho verzí probíhajících jednání. Zdroj: Aplausin.cz/Expres.cz