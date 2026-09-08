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Karlos Vémola drsně naložil Lele: Dala mi finanční ultimátum, hrozí stěhováním na Slovensko

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Karlos Vémola (41) prolomil mlčení o vyhrocené situaci s Lelou (37). Tvrdí, že jí nabídl auto, úhradu bydlení i pravidelný finanční příspěvek. Během jednání však podle něj mělo zaznít tvrdé ultimátum. Pro Expres.cz uvedl, že mu Lela hrozí stěhováním na Slovensko, pokud jí nebude platit 150 tisíc korun měsíčně. Na Slovensko by se odstěhovala i s jejich dětmi.
Mezi Karlosem a Lelou je patrně definitivní konec.

Mezi Karlosem a Lelou je patrně definitivní konec.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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