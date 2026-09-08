Černá klasika bude letos mimo hru: Na podzim 2026 je nahradí tyto mnohem hezčí a praktičtější boty

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Černá klasika bude letos mimo hru: Na podzim 2026 je nahradí tyto mnohem hezčí a praktičtější botyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Hnědá je jako nová černá. Tyto kotníkové boty budou letos na podzim podle módních trendů nejvíce vidět v ulicích.
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Zdroj: Fotografie: Mojmir Churavy / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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