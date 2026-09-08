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Zapomenutá vrstva pod ubrusem se vrací: Naše babičky dobře věděly, proč ji tam dávají a funguje dokonale

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Vrstva pod ubrusem rozhodně není přežitek. Molton se používal už před sto lety a skvěle dokáže ochránit váš jídelní stůl.
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Zdroj: Fotografie: Radek Bartoš / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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