Koupil 25 kg vratek z Amazonu za 2 tisíce korun. Když je rozbalil, našel paměti DDR5 v hodnotě čtvrt milionu

Příběh se odehrál koncem února 2026 a poprvé ho pod přezdívkou Apprehensive-Dig2898 zveřejnil sám nálezce v komunitě r/pcmasterrace. Nekoupil přímo na Amazonu, šlo o lokálního překupníka, který skupuje amazonské palety s vrácenými zásilkami a předává je na kila. Cena? Čtyři dolary za kilogram, tedy 100 dolarů za 25kilovou bednu. Při kurzu ČNB z 26. února 2026 to odpovídá 2 052 korunám. Když bednu otevřel, místo obvyklého mixu obalů na telefony a levného oblečení na něj koukalo 40 kusů Kingston FURY Beast DDR5-5600 CL40, každý o kapacitě 16 GB. Celkem 640 GB operační paměti. „Pořád v šoku,“ napsal pod příspěvek.
Jak se počítá čtvrt milionu
Čtvrt milionu není nadsázka, je to střízlivý výpočet. Na české Heurece se identický modul KF556C40BB-16 prodává od 6 100 Kč za kus. Čtyřicet kusů krát 6 100 Kč dává 244 000 Kč. Německý server GamePro.de, který případ popsal v červenci 2026, pracoval s odhadem 250 eur za modul, tedy celkem 10 000 eur. Při únorovém kurzu ČNB 24,245 Kč za euro vychází 242 450 Kč. Obě cesty vedou ke stejnému číslu.
A to ještě nebereme v potaz, kam se ceny pamětí posunuly od podzimu 2025. Podle TrendForce vzrostly kontraktní ceny konvenčních DRAM čipů ve druhém čtvrtletí 2026 o 58–63 % mezičtvrtletně kvůli přesunu výrobních kapacit k serverovým a HBM čipům. ComputerBase v cenové sondě naměřil u sledovaných RAM kitů průměrné zdražení o 311 % oproti září 2025, konkrétně Kingston FURY Beast 32GB kit šel nahoru o 315 %. Standardní 32GB DDR5 kit, který loni na podzim stál kolem 2 400–4 800 Kč (100–200 dolarů), se dnes na Tom’s Hardware sleduje od 8 400 Kč (350 dolarů) výš. Nálezce tedy trefil nejen správnou bednu, ale i správný moment.
Co jsou vlastně amazonské vratky a jak se k nim dostat
Amazon nelikviduje vrácené zboží v drtičce. Posílá ho akreditovaným velkoobchodním likvidátorům, kteří z něj podle oficiální komunikace Amazonu vytěží typicky 5–10 % původní prodejní ceny. Zboží se prodává v paletových nebo kamionových lotech přes B2B aukční tržiště, jako je B-Stock. Podmínky jsou tvrdé:
- Vše se prodává „tak jak je“, bez záruky funkčnosti.
- Manifest, tedy seznam obsahu, nemusí odpovídat skutečnosti.
- Všechny prodeje jsou konečné, bez možnosti reklamace.
- Oficiální evropská cesta vyžaduje platné DIČ, jde tedy o čistě podnikatelský nákup.
Vedle oficiálních aukcí existují reselleři, kteří palety rozbíjejí na menší loty a prodávají je dál, přesně tak fungoval obchod, kde nálezce nakoupil. V českém dosahu nabízí podobné zboží třeba německý RetourenDirekt s dodáním po EU od jedné palety nebo polské nabídky na Merkandi, kde se amazonské vratky prodávají za zhruba 121 Kč za kilogram i soukromým osobám.
Tohle není návod na snadný výdělek
Autor příspěvku sám přiznává, že za jeho nálezem stojí „trocha štěstí a hodně času stráveného hledáním“. Běžně v podobných bednách nachází oblečení, kryty na mobily a další zboží s nízkou hodnotou. Čtyřicet identických modulů paměti je anomálie, kterou nelze nijak spolehlivě vysvětlit; spekuluje o nevyzvednuté zásilce nebo selhání platební karty, ale důkaz nemá.
GamePro.de situaci komentuje slovy, že šance na podobný zásah jsou „extrémně nízké“. V komentářích pod původním postem se objevily i hlasy, které celý příběh označují za reklamu. Tvrdý důkaz pro to naše rešerše nenašla: autor tvrdí, že šlo o kamenný lokální obchod, ne o online nákup, a online překupníky ani nedoporučuje. Bezpečné je říct, že jde o virální tvrzení jednoho uživatele, ne o nezávisle ověřený případ.
Co s 640 GB paměti hodlá udělat
V komentářích nálezce prozradil, že běžně přeprodává zboží z vratek do obchodů se sestavami PC a část dává na online tržiště. U těchto modulů ale váhá. „Jsem v takovém šoku, že na to nedokážu myslet,“ napsal krátce po zveřejnění. Později dodal, že si je chce zatím ponechat. Při současném trendu zdražování pamětí to dává smysl, každý měsíc čekání mu teoreticky zvyšuje hodnotu nálezu.
Podle autora příspěvku jsou všechny moduly nové a funkční, což ale nelze nezávisle ověřit. I kdyby část z nich nefungovala, návratnost investice 2 052 Kč by stačil zajistit jediný prodaný kus.
Sto dolarů za bednu, čtvrt milionu v paměťových modulech uvnitř. Poměr 1:119 mezi nákupní cenou a tržní hodnotou obsahu. Takový zásah se nestává často, a právě proto o něm mluví celý internet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík