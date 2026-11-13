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Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel

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Tragická nehoda uzavřela v pátek dopoledne dálnici D8 u Prahy. Ve směru do metropole se srazila dodávka s dodávkovým nákladním vozem. Řidič dodávkového vozu havárii nepřežil.
Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel

Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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