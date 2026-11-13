Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel
Článek byl publikován 13.11.2026 11:40
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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