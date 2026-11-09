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Hromadná nehoda v Orlové. Na namrzlé silnici se srazilo 23 vozidel

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Hromadná nehoda se stala dnes po půl šesté ráno v Těšínské ulici v Orlové, v části Poruba. Srazilo se tam 23 vozidel včetně vozů hasičů a Vězeňské služby.
Hromadná nehoda v Orlové. Foto: Policie ČR

Hromadná nehoda v Orlové. Foto: Policie ČR

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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