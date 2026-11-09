Hromadná nehoda v Orlové. Na namrzlé silnici se srazilo 23 vozidel

Hromadná nehoda v Orlové. Na namrzlé silnici se srazilo 23 vozidelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hromadná nehoda v Orlové. Foto: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 08:41
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →