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Foto: Vážná nehoda v Opařanech na Táborsku. Srazily se Fabie a autobus

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Vážná nehoda se stala dnes po 7. hodině ráno v obci Opařany, respektive v místní části Olší na Táborsku. Došlo tam ke střetu osobního auta s autobusem.
Nehoda v Opořanech na Táborsku. Srazila se Fabia s autobusem. Foto: HZS Jihočeského kraje

Nehoda v Opořanech na Táborsku. Srazila se Fabia s autobusem. Foto: HZS Jihočeského kraje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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