Trabant mohl mít Wankelův motor. Dva prototypy z roku 1966 se do série nedostaly

Trabant si spojujeme s dvoutaktem, ale v roce 1966 vznikly i zkušební vozy s Wankelovým motorem. Dva obnovené prototypy nyní vystavuje Horchovo muzeum ve Zwickau. Jeden zachoval známou karoserii, druhý zkoušel také její proměnu. K sériové výrobě však vedla delší cesta než k první jízdě.
Na pohled známý Trabant, pod kapotou úplně jiný princip motoru. Právě takovou odbočku v historii auta z československých silnic připomíná
výstava „2 Konzepte – 1 Jubiläum“ v August Horch Museu. Otevřela se 1. října 2026 a potrvá do 27. června 2027. Vedle sebe staví P 601 a P 602 V, dva zkušební automobily z roku 1966, které opravdu jezdily po silnicích NDR. Podobná příď, dvě různé vývojové otázky
P 601 byl podle muzea téměř sériovou limuzínou. Umožňoval zkoušet nový pohon v autě, jehož podobu už lidé znali. P 602 V přidal druhou otázku: jak by mohl vypadat modernizovaný Trabant? Dostal karoserii se splývavou zádí, v německých podkladech označenou jako „Vollheck“. Rozvor, tedy vzdálenost mezi nápravami, se prodloužil přibližně o 30 centimetrů. Pro silniční zkoušky byl vůz přihlášen v říjnu 1966, uvádí
zpráva města Zwickau o jeho obnově.
Tohle rozlišení pomáhá oba exponáty číst. U P 601 se změna skrývala především v pohonu, u P 602 V se vývoj týkal také tvaru a rozměrů auta. Samotná nezvyklá záď proto neprozrazuje, jak daleko pokročil motor. Karoserie a pohonná jednotka byly dvě souběžné vývojové úlohy.
NSU patřilo k výrobcům, s nimiž východoněmecký automobilový průmysl spolupracoval při vývoji Wankelova motoru. Snímek zachycuje pohon automobilu NSU, nikoli motor jednoho z trabantových prototypů. Wankel lákal jednoduchým principem
V běžném pístovém motoru se písty pohybují ve válcích tam a zpět. Wankelův motor získává výkon pohybem rotoru přibližně trojúhelníkového tvaru. Tento základní rozdíl popisuje i
technický přehled Mazdy, výrobce, který rotační pohon v roce 1967 uvedl do komerčního automobilu Cosmo Sport.
Pro konstruktéry v NDR byla přitažlivá absence klasického ventilového rozvodu a pístů vykonávajících vratný pohyb. Podle
muzejní tiskové informace z roku 2003 běžel první východoněmecký zkušební rotační motor na stolici v Karl-Marx-Stadtu, dnešním Chemnitzu, už v dubnu 1960. Záměr sahal od motocyklů MZ po dodávku Barkas: Wankel měl nahradit rozšířené dvoutakty. V roce 1965 následovala licenční dohoda s NSU a výměna poznatků.
Miliony plastových zvířat putovaly za devizy rovnou do západních zemí. Zatímco cizinci je kupovali běžně, českoslovenští rodiče museli buvola potupně shánět pod pultem Rok 1966 byl etapou, nikoli koncem zkoušek
Dnešní společná výstava může svádět ke zkratce: dva vozy vznikly, vyzkoušely se a projekt skončil. Časová osa je ale delší. V
katalogu Saského státního archivu, fond Sachsenring, spis 1153 jsou popsány zkušební, montážní a vytrvalostní zprávy pro P 601 a P 603 s motory KKM 400 a KKM 51 z roku 1967. Spis 1156 je datován od srpna 1968 do února 1969 a obsahuje další zprávy o zkouškách Trabantů s KKM 51.
Existence těchto pozdějších podkladů ukazuje, že vývoj pokračoval i po roce vzniku vystavených vozů. Katalog ovšem nezpřístupňuje digitalizované zprávy. Konkrétní technické a hospodářské překážky proto následující výklad přebírá z muzejní historie a odborného rozboru, nikoli z nově přečteného dobového rozhodnutí.
Motor jezdil, ale potřeboval další práci i peníze
Thomas Günther v
rozboru ve Wankel-Journalu č. 91 z roku 2019, na stranách 31–33, popisuje pokus využít zkušenosti s dvoutaktem: rotor mazat a chladit směsí paliva, oleje a vzduchu, a tím ušetřit samostatný olejový okruh. Chladicí účinek ale nestačil. Potřebné zlepšení přineslo až chlazení rotoru olejem s tlakovým oběhem, které konstrukci opět zkomplikovalo.
Rozbor uvádí také skutečné pokroky. Zkušební Trabanty a Wartburgy s různými vývojovými verzemi motorů najely tisíce kilometrů; nastavení karburátoru pomohlo omezit škubání při jízdě bez plynu. Přesto zbývala cesta k sériové zralosti. Výroba rotačního motoru nevycházela levněji než výroba stejně výkonného motoru s běžnými písty.
August Horch Museum od 1. října 2026 vystavuje dva obnovené Wankelovy Trabanty z roku 1966. Archivní fotografie budovy zachycuje místo výstavy, nikoli její dnešní expozici.
Další překážkou byli dodavatelé. Zkušební motory podle Günthera používaly dovážená dávkovací olejová čerpadla Bosch. Pro sérii představovala taková závislost problém s devizovými výdaji. Muzejní historie shrnuje výsledek: roku 1969 byl vývoj v NDR ukončen z technických a ekonomických důvodů a licence vypovězena.
Z těchto podkladů vyplývá podstatný rozdíl mezi dvěma úspěchy. Zabudovat motor a rozjet zkušební auto se podařilo. Připravit pohon pro opakovanou výrobu za přijatelných nákladů a s dostupnými součástkami se nepodařilo dotáhnout. Právě druhý úkol rozhodoval o tom, co se mohlo dostat k zákazníkům.
Co je na dnešních prototypech výsledkem renovace
P 602 V se po zkouškách dostal k různým majitelům a byl postupně upraven do podoby bližší sériovému vozu. Jeho tříletá obnova skončila v roce 2026. Městská zpráva výslovně jmenuje části dodané ze sbírky muzea: motor KKM 400, sedadla, pomocný rám, volant i dveřní kliky. Současná podoba tak umožňuje pochopit původní vývojový záměr, ale vznikla i díky pozdějším restaurátorským zásahům.
Husákovy děti se v ní vozily po sídlišti místo kočárku. Brutální ocelová náprava zaručila, že legendární tatrovka z Chemoplastu přežila i sjezd po panelákových schodech
Také P 601, přezdívaný Felix, prošel rekonstrukcí.
Radio Zwickau v červnu 2025 zaznamenalo popis vedoucího projektu Petera Lorenze: práce trvala téměř pět let, motor pocházel z muzejního depozitáře a podklady se našly v městském archivu v Chemnitzu. Součásti motoru tým rozebral a naskenoval; nové výkresy měly usnadnit případnou budoucí výrobu náhradních dílů.
Při pohledu na oba vozy je proto užitečné oddělit rok vzniku zkušebního automobilu, postupné verze jeho motoru a stav po dnešní obnově. Například označení KKM 400 u renovovaného P 602 V samo o sobě není dokladem, že právě tento konkrétní motor byl v autě při všech jízdách roku 1966.
Pro československého zákazníka zůstala tato vývojová větev za dveřmi zkušebny. V prodejní historii, kterou připomíná i náš článek o
pořadnících a nákupu auta v Mototechně, se Wankelův Trabant neobjevil. Ve Zwickau dnes lze vidět, jaké změny konstruktéři skutečně zkoušeli — včetně delší karoserie, která by na známém parkovišti mezi běžnými Trabanty působila nezvykle.