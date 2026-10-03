Populární aplikace v Android Auto získala spoustu nových funkcí. Umí přehrávat videa a živou TV přímo na displeji

Když Android Authority letos v létě popisoval stav neoficiálních video aplikací pro Android Auto, právě Xtream Player, nástupce staršího projektu Fermata Xtream, označil za jednu z oblíbených voleb v komunitě. A právě tato aplikace v posledních týdnech nabrala tempo, které oficiální řešení od Googlu zatím nedokáže nabídnout. Série zářijových aktualizací přinesla podporu Plex Live TV, tedy bezplatných FAST kanálů přímo na displeji palubní jednotky, spolu s vylepšeným přehráváním YouTube, zobrazením přes celou obrazovku při spuštění videa a opravami M3U streamů. Živá TV na displeji auta zní jako revoluce, ale je potřeba upřesnit, co přesně to znamená a za jakých podmínek to funguje.
Co přesně přibylo v poslední vlně aktualizací
Klíčovou verzí je v1.7.50 z 28. září 2026, kterou vývojář pod přezdívkou Malebuffy77 představil na Redditu. Novinky se vrstvily postupně celý měsíc:
- Plex Live TV – oddělený výpis filmů, seriálů a živých kanálů přímo v rozhraní aplikace na displeji palubní jednotky.
- YouTube v nejlepší dostupné kvalitě – Premium verze nově umožňuje automaticky volit nejvyšší dostupnou kvalitu podle připojení.
- Celá obrazovka při spuštění – video se otevře přes celou obrazovku bez nutnosti ručního přepínání.
- Volba mezi mobilním a desktopovým YouTube – uživatel si může přepnout, zda chce mobilní web m.youtube.com, nebo desktopovou verzi.
- Oprava zaseknutí po přeskočení reklamy – řešení chyby, kdy se přehrávání zastavilo po přeskočení reklamy na YouTube.
- Opravy M3U streamů – stabilnější přehrávání IPTV playlistů.
Už začátkem září přitom bezplatná větev dostala možnost poslat video z telefonu přímo do auta a volitelný výběr kvality YouTube. Tempo vývoje je na neoficiální projekt pozoruhodné: od prvního vydání Xtream Playeru 10. srpna 2026 vyšly desítky verzí.
Živá TV neznamená českou Novu ani Primu
Sousloví „živá TV“ v kontextu Xtream Playeru odkazuje primárně na Plex Live TV, tedy bezplatné takzvané FAST kanály, které Plex nabízí bez předplatného Plex Pass a bez dalšího hardwaru. Stačí účet a internetové připojení. Na české stránce Plex Live TV najdete kanály jako Bloomberg, NFL Channel, ION, Stories by AMC, NBC News NOW nebo FOX Weather.
Nejde tedy o klasické české lineární stanice typu ČT, Nova nebo Prima. Podle oficiální podpory Plexu se nabídka liší podle regionu a lokální televizní stanice nemusí být v dané zemi dostupné. V českém prostředí tak počítejte spíš s globálními, převážně anglickojazyčnými kanály rozdělenými do tematických kategorií, jako jsou zprávy, sport, zábava nebo filmy.
Důležitý detail: samotná Plex Live TV je zdarma, ale její zpřístupnění v autě prostřednictvím Xtream Playeru vyžaduje Premium verzi aplikace. Prakticky tedy potřebujete internetové připojení, bezplatný účet Plex a Xtream Player Premium.
Neoficiální řešení s háčky
Tady je zásadní kontext, který celý příběh zarámuje. Xtream Player není aplikace z Google Play, kterou si jednoduše stáhnete a spustíte. Distribuce probíhá primárně přes GitHub a nástroj AAEnabler. Existuje sice možnost získat odkaz na Play Store po registraci e-mailu, ale o standardní veřejně dostupný listing nejde.
Instalace a funkčnost závisí na kombinaci telefonu, automobilu a verze Android Auto. Vývojář na to opakovaně upozorňuje: co funguje na jednom autě bezchybně, může na jiném fungovat omezeně nebo vůbec. AAEnabler ve svém README navíc výslovně varuje: „Nikdy nepoužívejte aplikace za jízdy.“ Aplikace je koncipovaná pro použití v zaparkovaném vozidle. Android Auto navíc u některých typů aplikací omezuje jejich používání během jízdy.
Prémiová vrstva není klasický nákup v obchodě. Vývojář spojuje Premium přístup s dobrovolným darem nástroji AAEnabler, jehož dokumentace uvádí částku 5 EUR. Nejde tedy o běžný předplatitelský tarif s jednotným ceníkem. Kdo si aplikaci nainstaloval přes web fermataxtream.online, musí počítat s tím, že automatické aktualizace nemusí fungovat a může být nutné vyžádat nový instalační odkaz.
Google chystá vlastní cestu, ale pomalu
Xtream Player nevznikl ve vzduchoprázdnu. Google na konferenci I/O 2025 oznámil rozšíření podpory video aplikací v Android Auto, přičemž dostupnost se má týkat telefonů s Androidem 16 a vybraných kompatibilních vozidel. Nejde tedy o plošné řešení pro všechna auta a telefony.
Právě tato mezera mezi tím, co uživatelé chtějí, a tím, co Google zatím nabízí, živí projekty jako Xtream Player. Není sám: existují alternativy jako Lumora, která staví na modelu „vše zdarma, jen na stání“, nebo open-source FermataX kombinující YouTube, web a IPTV. Xtream Player se od nich odlišuje hlavně tempem aktualizací a šíří funkcí kolem YouTube a Plexu, ale za cenu méně přímočaré instalace a placené vrstvy.
Experimentální funkce s experimentální stabilitou
Podpora Plex Live TV má v Xtream Playeru poměrně dlouhou předhistorii. Už 7. července 2026 se Plex klient objevil v původním projektu Fermata Xtream s poznámkou „velmi experimentální“. V polovině srpna vývojář řešil, že Plex preferuje vzdálený přístup a může čekat až 60 sekund na připojení. Ani koncem září proto není funkce stoprocentně stabilní a její chování se může lišit podle konfigurace.
Pro uživatele, který chce na parkovišti u dálnice pustit zpravodajský kanál z Plexu nebo YouTube video v rozumné kvalitě, je Xtream Player aktuálně jedna z nejflexibilnějších neoficiálních cest. Ale je to cesta s výhradami: složitější instalací, závislostí na konkrétním hardwaru a funkcemi, které se s každou aktualizací mohou změnit. Oficiální podpora video aplikací od Googlu se teprve rozšiřuje. Kdo nechce čekat, má v Xtream Playeru funkční, byť nedokonalou alternativu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík