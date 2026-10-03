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Populární aplikace v Android Auto získala spoustu nových funkcí. Umí přehrávat videa a živou TV přímo na displeji

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Xtream Player, neoficiální oblíbenec komunity kolem Android Auto, v září dostal vlnu aktualizací včetně přehrávání živé TV z Plexu a vylepšeného YouTube.
Android Auto ve starém autě

Android Auto ve starém autě

Zdroj: Uživatel Palu / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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