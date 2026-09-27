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Vázaný vklad i spacáky na chodníku. Jak se v Mototechně čekalo na auto za socialismu

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Koupě nového automobilu představovala v socialistickém Československu jednu z největších životních investic i administrativních bitev. Mít v ruce desítky tisíc korun v hotovosti k pořízení vozu nestačilo. Zákazník musel projít systémem vázaných vkladů a prodejních seznamů, vystát noční frontu před Mototechnou a po letech čekání vzít zavděk barvou, kterou zrovna přivezli z továrny.
Béžový automobil Škoda 120 L zaparkovaný v městské ulici na dobové fotografii z roku 1982.

Béžový automobil Škoda 120 L zaparkovaný v městské ulici na dobové fotografii z roku 1982.

Zdroj: FORTEPAN / Bencseky Mátyás / Wikimedia 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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