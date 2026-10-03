Zámek Štiřín stát znovu neprodal, do aukce za 720 milionů se nepřihlásil nikdo

Zámek Štiřín stát znovu neprodal, do aukce za 720 milionů se nepřihlásil nikdoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zámek Štiřín
Článek byl publikován 03.10.2026 11:00
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