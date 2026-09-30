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Stála šest měsíčních platů a roky odříkání. Proč se obyčejný dvoutakt z Československa stal v tropech uctívaným národním kultem

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V polovině 50. let se na československých silnicích objevil stroj, který změnil pojem cestování na dvou kolech. Jawa 250 typ 353 přinesla revoluční zadní kyvnou vidlici, poloautomatickou spojku a geniální sdruženou startovací páku, díky níž se z ní stal legendární exportní hit do více než 120 zemí světa.
Červený motocykl Jawa 250 zaparkovaný z bočního pohledu

Červený motocykl Jawa 250 zaparkovaný z bočního pohledu

Zdroj: Addvisor / wikimedia 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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