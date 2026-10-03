Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jaromír Nohavica zazpíval Barošovi přímo na stadionu. Tato píseň dojala celé Česko

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V sobotu 26.září 2026 se na Vítkovickém stadionu v Ostravě loučil se svou fotbalovou kariérou Milan Baroš. Byla to skutečně pompézní rozlučka, kterou obohatil nezapomenutelným stylem Jarek Nohavica.
Jaromír Nohavica zazpíval Barošovi přímo na stadionu. Tato píseň dojala celé Česko

Jaromír Nohavica zazpíval Barošovi přímo na stadionu. Tato píseň dojala celé Česko

Zdroj: ph.FAB / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu
Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu
Zůstalo vám v garáži staré jízdní kolo po dědovi? Sběratelé vykupují zachovalé kusy za desetitisíce
Zůstalo vám v garáži staré jízdní kolo po dědovi? Sběratelé vykupují zachovalé kusy za desetitisíce

Možná se i vám na chalupě nebo v kůlně pod vrstvou prachu krčí staré pánské kolo, na kterém jezdil ještě...

Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři
Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři

Vysoký cholesterol působí v těle nenápadně, ale jeho následky mohou být fatální. Málokdo tuší, že varování...

Archeologové objevili hrobku prvního čínského císaře. Při pohledu dovnitř je ochromila hrůza
Archeologové objevili hrobku prvního čínského císaře. Při pohledu dovnitř je ochromila hrůza

Když v roce 1974 farmáři v provincii Šen-si kopali studnu, narazili na podivné sochy vojáků. Za terakotovou...

Nejlepší poloha pro zdravý spánek se jmenuje „Snílek“. Bolesti zad přejdou a zlepší partnerský život
Nejlepší poloha pro zdravý spánek se jmenuje „Snílek“. Bolesti zad přejdou a zlepší partnerský život

Ráno vstáváte rozlámaní, pobolívají vás záda a místo odpočinku máte pocit, jako byste celou noc zápasili s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.