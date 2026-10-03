Jaromír Nohavica zazpíval Barošovi přímo na stadionu. Tato píseň dojala celé Česko

Jeho kamarád Jarek Nohavica mu zazpíval svou Ostravu pěkně naživo a s kytarou. Teprve poté se vše začalo týkat zase fotbalu. Šlo o akci, která byla provázena vlnou nebývalého zájmu.
Vstupenky na tuto parádní akci byly zcela vyprodány během třiceti hodin. Takhle má vypadat rozlučka s kariérou!
Je mu 44 let a fotbalovou kariéru pověsí na hřebík. Milan Baroš byl jedním z nejvýraznějších členů reprezentačního fotbalového týmu a točilo se kolem něj vždycky hodně fanynek. V roce 2005 například vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů.
V Ostravě se s aktivním fotbalem rozloučil. Patnáct tisíc diváků a další diváci u televize přihlíželi jeho rozlučkové akci, v jejíž úspěch ani sám Milan Baroš nevěřil. Pořádně se přepočítal, protože Ostrava skutečně v sobotu praskala ve švech.
Za Baník v Ostravě hrál naposledy v červenci 2020.
Všechno jednou končí, je čas pro novou generaci
"Všechno jednou končí, dnes to bylo naposled. Děkuju všem, kteří přišli,“ vyprávěl se slzami v očích a připomněl, že při rozlučkové akci s ním hrají i jeho synové Patrik (17) a Mateo (14). Hrál také jeho nevlastní bratr Simon (17), který patří k velkým nadějím ostravského fotbalu.
Nebyly to však jediní vzácní hosté. Na hřišti se objevila řada osobností spojených s Barošovou kariérou – Petr Čech, Tomáš Rosický, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Jerzy Dudek nebo Emmanuel Eboué.
Exhibiční zápas byl na góly skutečně bohatý.
11:9 pro výběr bývalých českých reprezentantů proti týmu složenému z osobností Baníku a Barošových zahraničních spoluhráčů.
V 89. minutě skutečně Milan Baroš opouštěl hřiště za mohutného potlesku stadionu, dojatý a na místě, kde celý jeho úžasný životní příběh začínal.
Bývalá manželka Tereza ocenila zápas
Na Instagramu se ozvala i Barošova bývalá manželka Tereza, se kterou prožil téměř dvacet let života a rozvod je pro ně poměrně čerstvou záležitostí. Přesto tuto událost komentovala pozitivně. Vzali se v roce 2005 a Tereza Franková měla před sebou kariéru modelky. Jenže se stala přítelkyní a postupně manželkou slavného fotbalisty a její sny šly stranou. Ve svém příspěvku Tereza Barošová uvádí, že je na všechny pyšná, a to včetně bývalého manžela Milana Baroše. Vždyť s ním strávila celou jeho kariéru.
Milan Baroš již má nový život
Jeho exmanželka má již nový život vedle nového přítele, stejně tak i Milan Baroš. S muzikálovou herečkou Anetou Vrzalovou brzy čeká narození holčičky. S koncem kariéry ho tedy čeká nová role otce. Tentokrát holčičky. Jestli i ona půjde ve fotbalových stopách, to teprve uvidíme.
Zdroje článku: youtube.com, isport.blesk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková