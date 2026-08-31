Švýcaři nepotřebují radiátory ani klimatizaci. Topí a chladí samotný beton, princip znali už staří Římané

Technologie se jmenuje TABS, z německého Thermisch Aktive Bauteilsysteme, a ve Švýcarsku ji od devadesátých let minulého století využívají desítky kancelářských a veřejných staveb. Voda v okruzích přitom koluje při teplotách překvapivě blízkých pokojovým: v topném režimu kolem 26–28 °C, při chlazení okolo 18–20 °C. Žádný var, žádný mráz. Jen pomalé, předvídavé hospodaření s hmotou budovy.
Od římského hypokaustu po švýcarské kanceláře: tisíciletá cesta sálavého principu
Myšlenka, že stavební konstrukce sama předává teplo do interiéru, sahá hluboko do antiky. Už ve starém Římě proudil horký vzduch kanálky pod podlahou a dutými stěnami; systém zvaný hypokaust ohříval lázně i vily sáláním z masivních kamenných ploch. Časová osa ASHRAE klade jeho počátky nejméně k roku 80 př. n. l.
Moderní kapitolu otevřel v roce 1936 americký architekt Frank Lloyd Wright. V domě Herberta Jacobse v Madisonu nechal pod betonovou desku uložit měděné trubky s teplou vodou, a betonová podlaha se stala topným tělesem. Wright princip opakoval u desítek dalších usonských domů a dokázal, že sálavý komfort z masivní konstrukce překonává konvekční radiátory v rovnoměrnosti i tichosti.
Zásadní posun přišel ve Švýcarsku v devadesátých letech. Tamní výzkumníci a projektanti začali vodní okruhy zalévat přímo do středu nosných stropních desek, čímž aktivovali celé betonové jádro budovy. Proč právě Švýcarsko? Sešlo se hned několik podmínek: přísný energetický standard Minergie, silná akademická základna kolem ETH Curych a mimořádně rozvinutý trh tepelných čerpadel (jen v roce 2023 se jich ve Švýcarsku prodalo přes 43 tisíc kusů). TABS do tohoto ekosystému dokonale zapadl, protože pracuje s minimálním teplotním zdvihem a tepelnému čerpadlu tak umožňuje dosahovat extrémní účinnosti. U kancelářské budovy v St. Gallen naměřili topný faktor (COP) přes 10 a chladicí COP dokonce 50.
Jak beton „topí a chladí“: noční nabíjení a denní sálání
Beton samozřejmě energii nevyrábí. Funguje jako mohutný akumulátor a sálavá plocha zároveň. Trubky zalité uprostřed stropní desky rozvádějí teplou nebo chladnější vodu; okolní hmota energii vstřebá a pak ji pomalu uvolňuje do místností. Strop se tak chová jako obří plochý výměník, který zásobuje prostor rovnoměrným sálavým teplem shora, nebo naopak pohlcuje přebytečné zisky v létě.
Klíčem k efektivitě je režim nočního předchlazování. V letních měsících systém využívá levnější noční elektřinu a chladnější venkovní teploty: čerpadlo žene do desek vodu o teplotě kolem 18 °C, beton se „nabije“ chladem a přes den pak tiše kompenzuje solární a vnitřní zisky od lidí, počítačů a osvětlení. V Národní technické knihovně v Praze projektanti navrhli noční chlazení v režimu 20:00–8:00 vodou o teplotě 18/21 °C, s možností krátkého denního přichlazení při extrémních vlnách veder.
Oproti klasickému podlahovému vytápění, které většina Čechů zná, má TABS zásadně vyšší tepelnou setrvačnost. Potrubí leží hlouběji v konstrukci, aktivuje větší objem betonu a reaguje pomaleji, ale právě díky tomu lépe akumuluje a umí efektivně i chladit. Vliv podlahových krytin je u TABS nižší, protože dominantní výkon přichází od stropu.
Tři české stavby, kde beton nahradil radiátory i klimatizaci
Technologie aktivace betonového jádra zůstává v Česku záležitostí větších novostaveb, ale její stopa je už výrazná.
- Národní technická knihovna v Praze (dokončení 2009): průkopnický projekt s přibližně 50 km potrubí a více než 10 000 m² aktivovaných stropních ploch. Aktivace betonu pokrývala asi 71 % stropní plochy knihovních podlaží. Studie na TZB-info potvrdila, že provozní zkušenosti odpovídaly simulacím a zaměstnanci hodnotili komfort pozitivně při minimální spotřebě energie na klimatizaci.
- Pavilon školy v Líbeznicích: kombinace tepelného čerpadla země/voda, aktivovaného betonového jádra a prediktivní regulace navázané na předpověď počasí. Systém zajišťuje vytápění i letní pasivní chlazení bez kompresorové klimatizace.
- Centrála ČSOB v Praze (dokončení 2019): zatím nejrozsáhlejší česká realizace s přibližně 350 km potrubí a 173 geotermálními vrty o hloubce 150 metrů. Budova kombinuje systémy Contec a Contec ON a dokazuje, že TABS v Česku žije i v novější generaci administrativních staveb.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková