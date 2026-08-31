Větrání ve vedru má jen jedno správné okno: kdo ho mine, bojuje s horkem v bytě celou noc zbytečně

Fyzika za tím stojí prostá: materiály s vysokou tepelnou kapacitou (beton, cihla, keramická dlažba, masivní dřevo) pohlcují energii z okolního vzduchu a ukládají ji pod povrch. Podle
Building America Solution Center se při nočním ochlazování uplatňují hlavně první dva až tři centimetry pod povrchem stěn, stropů a podlah. Právě tato vrstva funguje jako teplotní baterie: přes den se nabíjí, v noci se vybíjí. Proč vám otevřená okna přes den v horku přitápějí
Když za parného odpoledne otevřete okno, horký venkovní vzduch ohřeje povrchy rychleji a hlouběji. Teplotní maximum interiéru se pak posune o několik hodin za venkovní špičku, a vy cítíte dusno ještě dlouho po západu slunce. Národní výzkumná rada Kanady popisuje trojí cestu, kudy teplo ze stěny putuje zpět do pokoje: vedením skrz materiál, prouděním do vzduchu a sáláním na protější plochy. Všechny tři probíhají současně, takže místnost zůstává rozpálená ze všech stran.
Kdy přesně otevřít: teploměr porazí hodinky
Na internetu koluje orientační pravidlo „zavřeno od devíti ráno do devíti večer“. Jako hrubá zkratka pro typický tropický den obstojí. Jenže skutečným spínačem je poměr dvou čísel: venkovní teploty ve stínu a vnitřní teploty v místnosti. Jakmile ta první klesne pod druhou, otevírejte. Dokud je vyšší, držte zavřeno.
Britský vládní
checklist proti přehřívání staví doporučení právě na tomto principu, nikoli na pevné hodině. Praktický postup je jednoduchý: Pořiďte si levný pokojový teploměr a venkovní čidlo umístěné ve stínu (přímé slunce zkresluje údaj i o několik stupňů). Večer sledujte, kdy venkovní hodnota propadne pod tu vnitřní. V tu chvíli rozevřete okna na protilehlých stranách bytu; vznikne příčné proudění, které vzduch vymění mnohonásobně rychleji než otevřené okno z jedné strany. Ráno, jakmile venkovní teplota začne stoupat nad vnitřní, zavřete a zastiňte.
Kdo chce účinek posílit, zasadí do jednoho okna ventilátor otočený ven. Ten vytáhne ohřátý vzduch z místnosti a přes ostatní otvory vtáhne chladnější noční proudění, postup, který doporučuje i americké
CDC. Zdroj fotografie: Foto: Biodedek / Creative Commons / CC BY-SA České léto 2026: ochlazovací okno se zužuje
V Česku nabývá správné načasování na naléhavosti. Červenec 2026 přinesl podle
ČHMÚ osmnáct tropických dnů a deset tropických nocí alespoň na jedné měřicí stanici. Červen hodnotili meteorologové jako silně nadnormální.
Ve městech je situace ještě svízelnější. Městský tepelný ostrov, efekt, při němž zástavba, asfalt a budovy akumulují sluneční energii a po setmění ji pomalu uvolňují, zkracuje dobu, po kterou venkovní vzduch skutečně klesne pod teplotu interiéru. ČHMÚ uvádí, že centrum Prahy zaznamenávalo ve 20. století průměrně 1,3 tropické noci ročně. Na počátku dvacátých let tohoto století už jich bylo zhruba deset. Ochlazovací okno se tedy rok od roku zužuje, a tím roste cena každé minuty, kdy je byt otevřený správně, nebo špatně.
Zvláště ohrožené jsou domácnosti v nejvyšších patrech, byty s okny pouze na jednu světovou stranu a prostory s velkými prosklenými plochami orientovanými na jih či západ. Právě tam se denní uzavření a důsledné vnější stínění vyplatí nejvíc.
Co ještě pomůže, když klimatizaci nemáte
Správně načasované větrání je jedna z mála bezplatných zbraní proti letnímu přehřívání. Doplnit ji lze dalšími kroky, které nestojí téměř nic:
Stínění zvenčí – rolety, žaluzie nebo i improvizovaná fólie na vnější straně okna zastaví sluneční záření dřív, než projde sklem. Omezení vnitřních zdrojů tepla – trouba, varná deska, sušička i starší žárovky generují překvapivé množství odpadního žáru. V nejteplejších hodinách se vyplatí vařit co nejméně. Přesun do chladnější místnosti – severní pokoj nebo přízemí bývá o několik stupňů příjemnější; přesunutí matrace na noc stojí za zvážení. Ventilátor s rozumem – proud vzduchu zlepšuje pocitový komfort odpařováním potu, samotnou teplotu místnosti ale nesníží. Americké ministerstvo energetiky to shrnuje lapidárně: ventilátory chladí lidi, ne pokoje. Při teplotách nad 35 °C navíc jejich účinnost klesá.
Přenosná klimatizace teplotu skutečně stáhne, protože do uzavřeného prostoru dodává upravený, ochlazený vzduch. Jenže pro miliony českých bytů bez ní zůstává kombinace nočního průvanu, denního stínění a kázně u oken tou nejúčinnější strategií.
Panelový dům jako obří teplotní baterie
Český bytový fond tvoří z velké části panelové soustavy s železobetonovými stěnami a stropy, konstrukce s mimořádnou schopností akumulovat teplo. Když se takový panel přes den „nabije“ horkým vzduchem, drží energii déle než lehká dřevostavba. Intenzivní provětrání chladným nočním vzduchem dokáže podle amerického ministerstva energetiky udržet dům příjemný po značnou část následujícího dne. Podmínka je jediná: pustit chladný vzduch dovnitř ve správný okamžik a nechat ho proudit přes co největší odkryté plochy stěn a stropů, aby se povrchová vrstva stihla „vybít“.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková