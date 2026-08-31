NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna

28. srpna 2026 sedl Cale Makar k jednacímu stolu a připojil podpis pod kontrakt, který posunul ekonomiku hokeje do nové kapitoly. Osm let, 163,2 milionu dolarů, průměrný roční zápis do platového stropu 20,4 milionu dolarů, tedy v přepočtu zhruba 490 milionů korun za celou smlouvu. Žádný obránce, žádný útočník, žádný hráč v historii NHL nikdy nepodepsal kontrakt s tak vysokým ročním cap hitem. Když se vedle toho položí čísla dvou největších českých hvězd ligy (David Pastrňák s 11,25 milionu a Martin Nečas s 11,5 milionu dolarů ročně), propast působí téměř absurdně. Jenže za tou propastí nestojí jen talent jednoho hráče. Stojí za ní celá nová mzdová realita NHL.
Rekord, který vydržel třicet dní
Ještě 29. července 2026 držel absolutní platový rekord NHL devatenáctiletý Macklin Celebrini ze San Jose, pětiletý kontrakt s průměrem 18,8 milionu dolarů ročně. Přesně měsíc nato ho Makar smetl. Rozdíl 1,6 milionu dolarů v AAV, tedy necelých devět procent. V historii ligy se rekordy v maximálním platu střídaly obvykle v řádu let. Tady stačil jeden letní měsíc.
Makarův kontrakt přitom nezačíná hned. V sezoně 2026/27 mu ještě dobíhá stará smlouva s cap hitem 9 milionů dolarů. Nový deal naskočí až od ročníku 2027/28 a poběží do konce sezony 2034/35. Colorado tím využilo poslední okno starého CBA, které umožňovalo prodloužení na osm let; od 16. září 2026 už nová kolektivní smlouva zkracuje maximum na sedm. Osmý rok není formalita. Je to pojistka proti tomu, aby se šestadvacetiletý dvojnásobný vítěz Norris Trophy a držitel Conn Smythe Trophy za Stanley Cup dostal na volný trh v nejproduktivnějších letech kariéry.
Proč čeští hráči nejsou „za hubičku“
Pastrňák podepsal v Bostonu v březnu 2023 osmiletou smlouvu na 90 milionů dolarů, tedy 11,25 milionu ročně. Tehdejší platový strop? 83,5 milionu. Pastrňákův deal tak ukrojil zhruba 13,5 procenta celého stropu, elitní číslo pro elitního střelce. Nečas podepisoval v Coloradu na podzim 2025 za 11,5 milionu ročně při stropu 95,5 milionu, tedy asi 12 procent. Ani jeden z nich nepodepsal levný kontrakt.
Makarových 20,4 milionu proti projektovanému stropu 113,5 milionu pro sezonu 2027/28 ale znamená 18 procent. To je víc, než kolik ve své době ukrojili McDavid (zhruba 15,7 %) nebo Matthews (asi 15,1 %). Makar není jen nový dolarový rekordman, je i nejagresivněji naceněný hráč v poměru ke stropu v moderní historii ligy.
Srovnání v číslech:
|Hráč
|AAV (mil. USD)
|Strop při podpisu (mil. USD)
|Podíl na stropu
|Cale Makar
|20,4
|113,5 (proj.)
|~18,0 %
|Macklin Celebrini
|18,8
|113,5 (proj.)
|~16,6 %
|David Pastrňák
|11,25
|83,5
|~13,5 %
|Martin Nečas
|11,5
|95,5
|~12,0 %
|Connor McDavid
|12,5
|79,5
|~15,7 %
Rozdíl mezi Makarem a českými hvězdami (9,15 milionu oproti Pastrňákovi, 8,9 milionu oproti Nečasovi) tedy nevypovídá o tom, že by Češi byli podhodnocení. Vypovídá o tom, že Makar podepsal v úplně jiném tržním okamžiku a jako extrémně vzácný typ hráče.
Strop, který se utrhl ze řetězu
Mezi sezonami 2020/21 a 2023/24 byl platový strop NHL prakticky zmrazený, důsledek covidových ztrát a mechanismu escrow. Pak přišel zlom. Za čtyři roky vyskočil z 83,5 na projektovaných 113,5 milionu dolarů:
- 2023/24: 83,5 mil.
- 2024/25: 88 mil.
- 2025/26: 95,5 mil.
- 2026/27: 104 mil.
- 2027/28: 113,5 mil. (projekce)
Tempo růstu (přes 36 procent za čtyři sezony) pohání kombinace faktorů, které komisař Gary Bettman před finále Stanley Cupu 2026 shrnul jako „rekordní“: rostoucí mediální práva, silná návštěvnost, nové sponzorské kategorie. Systém dělení příjmů z hokeje v poměru 50/50 zůstává i v novém CBA. Vyšší příjmy ligy automaticky znamenají vyšší strop. A vyšší strop automaticky znamená vyšší platy hvězd.
Makarova smlouva není utržený řetěz. Je to první kontrakt, který naplno patří do ekonomiky NHL po éře zmraženého stropu.
Co to znamená pro Colorado, a kdo bude další
Podle kontraktační databáze PuckPedia má Colorado pro sezonu 2027/28 závazky aktivního rosteru kolem 101,9 milionu dolarů. Trio Makar, MacKinnon a Nečas samo spolkne 44,5 milionu, tedy zhruba 39 procent projektovaného stropu. S Devinem Toewsem už přes 45 procent. Zbývá asi 11,6 milionu na doplnění kádru, to je prostor pro dva, maximálně tři smlouvy na úrovni solidního třetího útoku.
Colorado bude muset stavět hloubku přes nováčkovské kontrakty, výhodné výměny a pečlivé načasování expirací. Hvězdné jádro ale drží pohromadě. A to byl celý smysl podpisu.
Kdo Makara překoná? NHL.com po oznámení kontraktu okamžitě přesměrovala pozornost na Quinna Hughese, obránce Minnesoty s aktuálním cap hitem 7,85 milionu, kterému končí smlouva. Ve stejném textu padla jména McDavida a Matthewse. Makarův rekord může klidně vydržet jen jednu další vyjednávací vlnu.
Český hráč se na podobnou smlouvu v dohledné době nedostane; Pastrňák je vázaný do roku 2031, Nečas do roku 2034. Cesta k české smlouvě za dvacet milionů ročně povede spíš přes jméno, které dnes ještě nikdo nezná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka