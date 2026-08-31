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NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna

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Obránce Colorada podepsal první smlouvu v historii NHL s průměrným ročním platem přes 20 milionů dolarů. České hvězdy ligy berou skoro o polovinu méně.
NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna

NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna

Zdroj: Quintin Soloviev/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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