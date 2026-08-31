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Žebříček nejlepších pláží světa ovládla Evropa. Polovinu první desítky najdete na jediném kontinentu, jedna vede nad všemi

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Když Tripadvisor 17. února 2026 zveřejnil svůj každoroční žebříček Travellers‘ Choice Awards: Best of the Best Beaches, Karibik ani Tichomoří nedostaly obvyklou porci slávy.
Žebříček nejlepších pláží světa ovládla Evropa. Polovinu první desítky najdete na jediném kontinentu, jedna vede nad všemi

Žebříček nejlepších pláží světa ovládla Evropa. Polovinu první desítky najdete na jediném kontinentu, jedna vede nad všemi

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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