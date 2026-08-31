Žebříček nejlepších pláží světa ovládla Evropa. Polovinu první desítky najdete na jediném kontinentu, jedna vede nad všemi

Světovou desítku ovládly čtyři evropské pobřeží: krétská Elafonissi Beach na druhém místě, laguna Balos hned za ní na třetím, portugalská Praia da Falésia na pátém a sardinská La Pelosa Beach na osmém. Absolutní jedničkou se stala mexická Isla Pasion, jenže celkový dojem z tabulky hovoří jasně: středomořský jih kontinentu drtí exotické soupeře v poměru čtyři ku šesti. A tento trend trvá už třetí rok po sobě.
Kréta dvakrát ve světové trojce: proč růžový písek a tyrkysová laguna sbírají miliony recenzí
Elafonissi Beach na jihozápadním cípu Kréty přitahuje cestovatele unikátním růžovým pískem, který vzniká drcením korálových úlomků a schránek mořských živočichů. Mělká voda, chráněná poloha a dramatické skalní formace z ní udělaly jednu z nejfotografovanějších pláží Středomoří, a právě objem nadšených recenzí ji v metodice Tripadvisoru katapultoval na druhou příčku planety.
Pouhých šedesát kilometrů severozápadně leží laguna Balos, součást programu Natura 2000. Přístup sem vede buď strmou pěšinou z parkoviště nad zátokou, nebo lodí z přístavu Kissamos. Omezená logistika paradoxně posiluje exkluzivitu zážitku, a tím i kvalitu hodnocení. Podle
turistického webu regionu Chania patří laguna k nejcennějším přírodním lokalitám západní Kréty.
Dvě krétské pláže ve světové trojce nejsou náhoda. Řecko disponuje obrovskou recenzní základnou na Tripadvisoru, ostrov nabízí přímé letecké spojení z desítek evropských měst a kombinace scenérie s relativně dostupnou infrastrukturou generuje opakované návštěvy. Právě frekvence a kvalita uživatelských hodnocení za dvanáctiměsíční období (od konce listopadu 2024 do začátku prosince 2025) rozhoduje o konečném pořadí.
VIDEO Tři ročníky žebříčku ukazují stabilní evropskou dominanci
Rok 2026 nepředstavuje ojedinělý výkyv. Stačí se podívat na předchozí dvě edice:
2024: Praia da Falésia v portugalském Algarve ovládla celý svět, Evropa obsadila první tři příčky. 2025: Elafonissi Beach vystoupala na absolutní jedničku, čtyři evropské pláže pronikly do elitní desítky. 2026: Globální korunu převzala mexická Isla Pasion, ale Evropa si udržela čtyři zástupce v první desítce.
Trend je zřetelný. Středomořské pobřeží stabilně konkuruje karibským a pacifickým ikonám, a to navzdory tomu, že žebříček vychází z celosvětové recenzní základny, kde mají anglosaské a asijské trhy silné zastoupení. Podle alternativního datového přehledu
Beach.com bodují evropské pláže rovněž ve vodní kvalitě, klimatickém komfortu a dostupnosti, tedy v parametrech, které Tripadvisor přímo neměří, ale které se promítají do spokojenosti recenzentů. Praia da Falésia: červené útesy, modrá vlajka a šest kilometrů pobřeží pro každého
Portugalská zástupkyně v letošní desítce zaujímá pátou pozici. Její síla spočívá v dramatických okrových a červených pískovcových útesech, které lemují šest kilometrů nepřerušeného pobřežního pásu mezi Vilamourou a Albufeirou. Regionální zdroje uvádějí několik přístupových bodů, parkování, sprchy, záchrannou službu, bary i restaurace. Pláž drží certifikát Blue Flag i pro rok 2026.
Z Česka je Algarve logisticky pohodlné. Letiště Václava Havla nabízí přímá spojení do Fara, odkud je Falésia vzdálená zhruba třicet minut autem. Aktuální nabídky českých cestovních kanceláří startují přibližně na 18 600 Kč za osobu u standardních pobytů; luxusnější varianty v pětihvězdičkových hotelech v blízkosti pláže se pohybují kolem 47 000 Kč.
Ideální období pro návštěvu? Květen, červen a září, kdy teploty kolísají kolem příjemných 25 °C a davy letních turistů ještě nedorazily, nebo už opadly.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková