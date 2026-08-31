Tajemný signál Wow! je dosud nejvýraznějším vzkazem z vesmíru. Název má dobrý důvod

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Tajemný signál Wow! je dosud nejvýraznějším vzkazem z vesmíru. Název má dobrý důvodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V roce 1977 zaznamenal Dr. Ehman během svého pátrání po mimozemských civilizacích nejvýraznější a nejvýznamnější signál, jaký se kdy na naší planetě podařilo zachytit. Potenciální kód od mimozemšťanů byl natolik intenzivní, že byl slyšet mnohem zřetelněji než okolní běžné zvuky vesmíru.
Tajemný signál Wow!, který podle své intenzity a záhadnosti nese příznačný název, nebyl od zaznamenání v roce 1977 dosud spolehlivě odůvodněn.
Zdroj: Magnific.com
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