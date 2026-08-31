Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

CENTRUM o páté: Jedny džíny, pět outfitů. Co o nás prozrazuje oblečení a proč na něm tolik záleží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblečení dnes není jen otázkou toho, co si ráno vezmeme na sebe. Mění se podle počasí, příležitosti i toho, jak chceme působit – a někdy se za ním skrývá mnohem víc než jen móda. Od jedněch džín, které během týdne pokaždé vypadají jinak, přes návrat módních trendů až po celebrity, jejichž vzhled se stal součástí jejich veřejné identity.
CENTRUM o páté: Jedny džíny, pět outfitů. Co o nás prozrazuje oblečení a proč na něm tolik záleží

CENTRUM o páté: Jedny džíny, pět outfitů. Co o nás prozrazuje oblečení a proč na něm tolik záleží

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Be Native extra
CENTRUM o páté: Zhubnout bez zázraků? Diety slibují hodně, sportovci ukazují realitu a slavné tváře slaví
CENTRUM o páté: Zhubnout bez zázraků? Diety slibují hodně, sportovci ukazují realitu a slavné tváře slaví
CENTRUM o páté: Nový Bond je téměř odhalen. Zákony vlka se vracejí a známí Češi ukázali, co je nového
CENTRUM o páté: Nový Bond je téměř odhalen. Zákony vlka se vracejí a známí Češi ukázali, co je nového

Dnešek přináší svět, ve kterém se skutečnost pozoruhodně potkává s filmem a televizí. Zatímco se hledá nový...

CENTRUM o páté: Od skutečného draka přes jedovaté hady až po útoky, u kterých není jasné, kdo za nimi stojí
CENTRUM o páté: Od skutečného draka přes jedovaté hady až po útoky, u kterých není jasné, kdo za nimi stojí

Dnešek přináší nečekaně pestrý pohled na svět kolem nás – od skutečných i bájných zvířat přes přírodu,...

CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky
CENTRUM o páté: Ve vzduchu je dnes rušno. Od varování NATO přes letní lety až po bouřky

Dnešní Centrum o páté se točí kolem toho, co se odehrává nad našimi hlavami – od bezpečnostních hrozeb a...

CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech
CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech

Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat na Centru se nese ve znamení několika zpráv, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

Všechny články tohoto autora →
Be Native extra
Další články z kategorie Centrum o páté
Zobrazit více
SPECIÁLYCentrum o páté
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.