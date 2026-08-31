CENTRUM o páté: Jedny džíny, pět outfitů. Co o nás prozrazuje oblečení a proč na něm tolik záleží

Jedny džíny, pět úplně jiných outfitů
Dobré džíny nemusí být jen jednou z mnoha věcí ve skříni. Pětidenní experiment ukazuje, jak může stejný základ každý den působit úplně jinak. Tmavomodré rovné džíny s vyšším pasem se hodí k elegantnímu pracovnímu outfitu, s jinými doplňky získají výraznější podobu, jindy mohou působit romanticky nebo se večer proměnit v oblečení na drink. Rozdíl přitom nevytvářejí samotné kalhoty, ale především to, co k nim člověk přidá. Jeden kus oblečení tak může zastat několik rolí.
Ráno svetr, odpoledne šaty. Šatník čeká první zářijová zkouška
S příchodem září navíc nebude jednoduché oblékat se podle jednoho počasí. Rána mají být poměrně chladná, zatímco odpolední teploty mohou zůstat příjemně letní a během několika hodin může být rozdíl i více než deset stupňů. Praktickým řešením proto nebude nutně měnit celý outfit, ale vrstvit. Svetr či lehká bunda ráno, odpoledne zase letní šaty nebo lehčí oblečení. Přechod mezi létem a podzimem tak letos prověří hlavně schopnost kombinovat věci, které už máme ve skříni.
Oblečení může být i otázkou dostupnosti
Ne všechno, co si oblékáme nebo používáme na těle, ale souvisí s módou. Příběh indického vynálezce Arunachalama Murugananthama ukazuje, že i hygienické pomůcky mohou být otázkou ceny a dostupnosti. Když zjistil, že jeho žena používá kvůli vysoké ceně kvalitních vložek staré kusy látky, začal hledat způsob, jak je vyrábět levněji. Nakonec se kvůli testování vlastního výrobku uchýlil k neobvyklému experimentu se zařízením naplněným zvířecí krví, protože ženy v jeho okolí s ním o menstruaci odmítaly mluvit. Vývoj jednoduchého stroje na výrobu vložek mu potom zabral více než čtyři roky.
Z oblečení je někdy značka
To, jak člověk vypadá, může být také součástí jeho veřejné identity. Příkladem je Dolly Partonová, jejíž nezaměnitelný vzhled, účes a celkový styl se staly stejně rozpoznatelnou součástí její image jako její hudba. Po její smrti nyní zůstává nejen rozsáhlý hudební odkaz, ale také podnikatelské impérium v hodnotě stovek milionů dolarů. Její případ dobře ukazuje, jak se z osobního stylu může postupně stát značka s vlastní ekonomickou hodnotou.
I podnikatelé prodávají příběh
Podobný princip funguje také v podnikání. Druhá řada Jámy lvové znovu staví podnikatele před investory, kterým musí během několika minut představit svůj nápad tak, aby zaujal nejen produktem, ale i způsobem, jakým ho dokážou prodat. První díl přitom nabídne i velmi netradiční prezentaci produktu Sleeplab, při níž investoři sami vyzkoušejí jeho účinek. V obou případech – u módy i podnikání – nakonec nejde jen o samotnou věc. Rozhoduje také příběh, který kolem ní vznikne.
Kolik stojí image člověka, který reprezentuje stát
Stejná otázka veřejného obrazu se objevuje i v politice, byť v úplně jiném kontextu. Poslanci nejsou placeni pouze základním platem, ale také dostávají náhrady například na dopravu, bydlení nebo reprezentaci. Podle dat Hlídače státu si nejlépe placení poslanci loni přišli z veřejných peněz na více než pět milionů korun. I tady tedy existuje rozdíl mezi tím, co je vidět na první pohled, a tím, co se za veřejnou funkcí skutečně skrývá.
A za veřejnou scénou jsou ještě větší čísla
Podobně jako u oblečení nestačí vidět pouze jednu vrstvu, ani u státního rozpočtu není výsledný účet tvořen jediným číslem. Vláda pro příští rok navrhuje schodek 389 miliard korun a současně se vede spor o to, kolik peněz má směřovat například na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová označila výdaje ve výši pěti procent HDP na obranu v blízké době za nereálné s argumentem, že by to ohrozilo českou ekonomiku. Opozice návrh naopak ostře kritizuje.
Oblečení má jednu příjemnou vlastnost: když nám nesedí, můžeme ho převléknout. U veřejných rozhodnutí už to tak jednoduché není. A právě proto možná stojí za to dívat se nejen na to, co je vidět na povrchu, ale také na to, co se skrývá pod ním.