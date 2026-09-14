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Tip na výlet: Týn nad Vltavou

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Spojíme-li města Písek, Hluboká nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí do pomyslného trojúhelníku, přibližně uprostřed najdeme Týn nad Vltavou. Město s asi 7 800 obyvatel, které leží na obou březích řeky. Z nedaleké Bechyně, kde jsem trávila lázeňský týden, je to co by kamenem dohodil, autobusem 12 kilometrů. Tak jsem se tam vydala na odpolední výlet.
Tip na výlet: Týn nad Vltavou

Tip na výlet: Týn nad Vltavou

Zdroj: Týn nad Vltavou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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