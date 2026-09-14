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Borůvky v tom nejsou nevinně: Tvarohové kuličky s borůvkami promění obyčejné suroviny v dezert pro mlsné jazýčky

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Tvarohové kuličky s borůvkami jsou přesně ten typ jídla, u kterého se vyplatí nepospíchat. Samotná práce není složitá, ale jedna hodina v lednici udělá s těstem divy. Za mě je to lepší varianta než různé uspěchané knedlíky, které se při vaření rozpadnou nebo po vytažení připomínají gumové míčky do tělocviku.
Tvarohové kuličky s borůvkami

Tvarohové kuličky s borůvkami

Zdroj: Foto: Se souhlasem Dobré Recepty od Agi, Borůvky v tom nejsou nevinně: Tvarohové kuličky s borůvkami promění obyčejné suroviny v dezert pro mlsné jazýčky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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