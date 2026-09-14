Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
9 min

Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na konci úzké uličky, kde se domy nakláněly k sobě tak blízko, že si jejich střechy mohly šeptat dobré ráno, stála malá hodinářská dílna.
Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady

Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady

Zdroj:
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o dívce Klárce a zahradě, kde rostly zapomenuté otázky
Pohádka o dívce Klárce a zahradě, kde rostly zapomenuté otázky
Pohádka o králíčkovi Baltazarovi, který hlídal mrkvový poklad, ale neuměl počítat do pěti
Pohádka o králíčkovi Baltazarovi, který hlídal mrkvový poklad, ale neuměl počítat do pěti

V kopci za jetelovou loukou, pod kořeny staré hrušně, bydlel králíček Baltazar. Měl bílé uši, černý...

Pohádka o kouzelném kufru, který se sbalil vždycky dřív než jeho majitel
Pohádka o kouzelném kufru, který se sbalil vždycky dřív než jeho majitel

Na půdě domu se zelenými okenicemi stál starý kufr. Nebyl velký, nebyl nový a na první pohled nebyl ani...

Pohádka o dešťové kapce Dorotce, která nechtěla spadnout dolů, dokud neuvidí celý svět
Pohádka o dešťové kapce Dorotce, která nechtěla spadnout dolů, dokud neuvidí celý svět

Vysoko nad zemí, tam, kde mraky plují jako bílé lodě a vítr má kapsy plné ptačích písní, bydlela dešťová...

Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál
Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál

V jedné vesnici pod vysokými javory žil švec jménem Barnabáš. Byl to švec tichý, pečlivý a měl tak dobré...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.