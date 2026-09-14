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FOR ARCH 2026 nabídne novinky pro stavbu, bydlení i rekonstrukce: Začíná už tuto středu 16. 9.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Plánujete stavbu domu, rekonstrukci, nebo jen hledáte inspiraci pro modernější a úspornější bydlení? Od 16. do 19. září 2026 se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční 37. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH. Letošní ročník přinese nejen stovky expozic a novinky ze stavebnictví, ale také rozsáhlý doprovodný program, odborné poradenství, workshopy a praktické ukázky. FOR ARCH se letos představí v pozměněné […]
Stavba domu
Zdroj: Pixabay
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HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...Všechny články tohoto autora →
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