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FOR ARCH 2026 nabídne novinky pro stavbu, bydlení i rekonstrukce: Začíná už tuto středu 16. 9.

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Plánujete stavbu domu, rekonstrukci, nebo jen hledáte inspiraci pro modernější a úspornější bydlení? Od 16. do 19. září 2026 se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční 37. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH. Letošní ročník přinese nejen stovky expozic a novinky ze stavebnictví, ale také rozsáhlý doprovodný program, odborné poradenství, workshopy a praktické ukázky. FOR ARCH se letos představí v pozměněné […]
Stavba domu

Stavba domu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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