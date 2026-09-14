Albánie místo Chorvatska: levnější Jadran, delší cesta a Ksamil už není prázdný. Dlouhé roky bylo jasné, kam se v létě jede. Chorvatsko bylo blízko a moře známé. Ceny ale šly nahoru a Češi hledají, kde se vykoupat bez vyprázdněné peněženky. Do hry vstupuje Albánie. Není to zázračná náhrada každé pláže od Istrie po Dubrovník. Je to jiná riviéra za jiné peníze, s delším volantem a s místy, která už v srpnu taky hučí.
Skoro jako Chorvatsko, ale pořád o kus levnější
Albánie leží u Jadranu i Jónského moře. Z Česka sem sednete do auta. Trasa vede přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko, nebo přes Maďarsko a Srbsko. Je to delší než Makarska. Pro někoho otravná dálnice, pro jiného součást výletu. Země není v Schengenu, na hranici počítejte s kontrolou. Občanský průkaz nebo pas stačí, pobyt do 90 dní. K autu přibalíte zelenou kartu a ověřené pojištění na všechny státy po cestě.
Čisté moře, Ksamil a účtenka
Jih, Saranda, Ksamil, Himarë a Dhërmi, láká tyrkysem a ostrůvky. Vnitrozemí, Berat nebo Gjirokastër, drží ceny níž. Večeře pro dva ve slušné restauraci pořád vyjde výrazně líp než v dalmatském letovisku, espresso je levné, apartmán mimo srpen taky. V hlavní sezoně v Ksamilu ale lehátka a pohled na moře už nejsou „za pár korun“. Průvodce na rok 2026 počítají týden pro dva bez letenek zhruba na 30 až 50 tisíc, podle standardu. Chorvatsko ve stejné poloze často drží výš. Rozdíl zůstává, jen už není propast.
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Foto: Pixabay
Co si nenechte vzít sloganem
Turismus roste rychle. Červenec a srpen sem tahají většinu roční návštěvy. Kdo chce klid, ať jede v červnu nebo v září, kdy je moře teplé a ceny klesají. Silnice na jihu bývají úzké, parkování u pláže boj. Měna je lek, kartou zaplatíte častěji než dřív, hotovost se hodí mimo riviéru. Autentičnost ještě najdete o vesnici dál od instagramového mola.
Albánie tedy drží titul levnější alternativy k přeplněnému Jadranu, pokud nečekáte stejnou infrastrukturu a stejnou vzdálenost od Brna. Kdo chce ušetřit a uřídit to, má důvod vyrazit. Kdo chce za den u moře a zmrzlinu jako v Podgóře, ať zůstane u známého.
Zdroje info: Autorka, https://maxitravel.cz/albanie-2026-more-ceny/, https://stayalbanianriviera.com/guides/albanian-riviera-trip-cost, https://www.ternotour.cz/cena-jidla-v-albanii-pruvodce-cenami-a-restauracemi/, https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Albania
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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