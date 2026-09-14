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Albánie místo Chorvatska: levnější Jadran, delší cesta a Ksamil už není prázdný

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Albánie místo Chorvatska: levnější Jadran, delší cesta a Ksamil už není prázdný. Dlouhé roky bylo jasné, kam se v létě jede. Chorvatsko bylo blízko a moře známé. Ceny ale šly nahoru a Češi hledají, kde se vykoupat bez vyprázdněné peněženky. Do hry vstupuje Albánie. Není to zázračná náhrada každé pláže od Istrie po Dubrovník. Je to jiná riviéra za jiné peníze, s delším volantem a s místy, která už v srpnu taky hučí.
Albánie, výlet, dovolená, turistika, zkušenost

Albánie, výlet, dovolená, turistika, zkušenost

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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