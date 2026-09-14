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Lidé běžné nachlazení často zaměňují za chřipku. Rozhoduje rychlost nástupu příznaků a bolest svalů

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Chřipka udeří náhle s horečkou a bolestmi svalů, nachlazení se loudá a drží se v nose a krku. Jak je rozlišit, proč nezabírají antibiotika a kdy k lékaři.
Zdravotnice měří teplotu digitálním teploměrem u dítěte s podezřením na chřipku

Zdravotnice měří teplotu digitálním teploměrem u dítěte s podezřením na chřipku

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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