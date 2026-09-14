Česko čeká drsný zlom počasí. Meteorologové zveřejnili první varování

Podle předpovědi
Českého hydrometeorologického ústavu nás v úterý přivítají mlhy a občasná nízká oblačnost. Zbytek dne by mělo být jasno až polojasno, ale toto ráno už předznamená počasí v dalších dnech.
Užijeme si i teploty kolem 24 °C a vcelku příjemný úterní den. To se následně změní. Na mlhavá rána, ze kterých nakonec vykoukne hřejivé sluníčko, budeme ještě
. vzpomínat s láskou
Středa bude postupně zatažená
Ráno ještě bude obloha bez mráčku,
v průběhu dne se ale od severozápadu začne zatahovat, přidá se postupně déšť nebo přeháňky. Ještě na některých místech se mohou vyskytnout bouřky se silnějším větrem. Jestli se u vás bouřka objeví, je to možná vůbec, léto už je v nedohlednu. Případné bouřky by tedy neměly být doprovázeny nebezpečnými jevy jako jsou kroupy nebo příliš silný vítr. poslední bouřka letošní sezóny
Na Moravě se
srážky a oblačnost objeví až v průběhu odpoledne nebo večer. Dopoledne ještě bude polojasno. Noční teploty mohou klesnou až na 9 až 7 °C, nejvyšší denní budou v rozmezí 21 až 26 °C, chladněji bude na místech, kde se již bude zatahovat a pršet. Dívejte se tedy především na své regionální předpovědi počasí. Čtvrtek bude zatažený a deštivý
Ve čtvrtek bude stále
zataženo až oblačnost, místy déšť nebo přeháňky.
Trvalejší deště mohou postihnout zejména oblast Moravy nebo východních Čech. Od severozápadu se začne v průběhu odpoledne oblačnost protrhávat, během noci pak srážky ustanou na celém území. Po deštivém dni, kdy vystoupí teploty na 16 až 20 °C nás čeká ještě chladnější noc s teplotami v rozmezí 10 až 6 °C. Podobně studené noci jsou v předpovědích hlášeny na další dva týdny. déšť | Zdroj: Oleg Elkov / Shutterstock Pátek a víkend už bude lepší
Ještě v pátek se mohou v průběhu dne vyskytnout nad některými částmi České republiky
mraky a déšť nebo přeháňky, teploty ale budou stále nízké, 17 až 22 °C přes den, v noci opět až k 6 °C. Víkend už by podle předpovědí měl být spíše polojasný a teploty kolem dvacítky. Čeká nás krásné babí léto s příjemně chladnými a osvěžujícími rány.
Dlouhodobá předpověď
Podle dlouhodobého výhledu počasí od
Českého hydrometeorologického ústavu nás ke konci září čekají průměrné srážky. Teploty by s koncem září měly být kolem 18 °C, v noci kolem 7 °C. Výraznější výkyvy teplot směrem nahoru ani dolů, se srážkovými extrémy, zatím nejsou očekávány. To se ale bude průběžně upřesňovat.
Prozatím nás čeká malé nahlédnutí do deštivého podzimu, tak si to užijme.
Jak se budou srážky u nás vyvíjet, to se můžete
podívat na tomto radaru:
Zdroje článku:
chmi.cz/tyden, chmi.cz/mesic, windy.com, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková