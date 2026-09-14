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CENTRUM o páté: Těhotenství ukazuje sílu i zranitelnost, StarDance mění tvář a svět připomíná svá rizika

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Dnešní přehled se nejvýrazněji dotýká těhotenství a toho, jak moc může bezpečí matky a dítěte záviset na medicíně, okolnostech i rozhodnutích druhých lidí. Od historických porodnických praktik přes tragický případ na Semilsku až po příběh napadeného muže se ale vrací i širší otázka, co všechno může člověka vystavit riziku – a jak rychle se přitom mohou měnit zavedené jistoty.
CENTRUM o páté: Těhotenství ukazuje sílu i zranitelnost, StarDance mění tvář a svět připomíná svá rizika

CENTRUM o páté: Těhotenství ukazuje sílu i zranitelnost, StarDance mění tvář a svět připomíná svá rizika

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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