CENTRUM o páté: Těhotenství ukazuje sílu i zranitelnost, StarDance mění tvář a svět připomíná svá rizika

Těhotné ženy měly podstupovat bolestivý zákrok kvůli představám o velkých rodinách
V Irsku se symfyziotomie ještě dlouho po tom, co se od ní jinde upouštělo, používala jako alternativa k císařskému řezu. Lékaři při ní rozřízli chrupavku ve stydké kosti a násilím rozšířili pánev, přičemž zákrok podstupovaly i zdravé prvorodičky a někdy velmi mladé dívky. Důvodem nebyla jen tehdejší medicína: proti častějším císařským řezům stála i katolická představa, že ženy mají mít co nejvíce dětí. Následky pro některé pacientky byly celoživotní, od problémů s chůzí a inkontinence až po těžká psychická traumata.
Z charitativní akce pro těhotnou ženu skončil cyklista v nemocnici kvůli čepici
Příběh z Ostravy ukazuje úplně jiný typ selhání. Polský cyklista Jakub Heisig přijel na charitativní akci spojenou s pomocí své těhotné partnerce, která má rakovinu, místo podpory ale skončil po útoku vlastních krajanů v nemocnici. Útočníci si jeho žlutomodrou čepici spletli s ukrajinskými barvami a začali mu nadávat do „banderovce“ – ve skutečnosti šlo o barvy Horního Slezska. I tady tedy stačil chybný úsudek a symbol, kterému útočníci nerozuměli.
Případ z Rovenska připomíná nejtemnější stránku těhotenství a porodu
Policie na Semilsku vyšetřuje zvlášť závažný zločin poté, co bylo v popelnici v Rovensku pod Troskami nalezeno tělo velmi malého dítěte, podle dostupných informací zřejmě novorozence. Policie zatím kvůli probíhajícím úkonům další podrobnosti neposkytuje. Případ tak zatím přináší více otázek než odpovědí, ale už samotný nález ukazuje, jak dramaticky odlišné podoby může mít téma příchodu dítěte na svět.
StarDance slaví dvacet let, ale přichází změny, které ukončí jednu éru
Nová řada StarDance má připomenout dvě desetiletí pořadu, vrací se do ní Zdeněk Chlopčík a tvůrci chystají také zásadní změnu v hlasování. Zároveň se ale mění jedna z nejpevnějších součástí soutěže: Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letošní ročník bude jejich posledním. Po dvaceti letech tak pořad vstupuje do další etapy právě ve chvíli, kdy se loučí s dvojicí, která je s ním pro mnoho diváků neoddělitelně spojená.
I pár luxů může souviset se změnami na srdci
Studie více než 11 tisíc lidí spojila vyšší vystavení nočnímu světlu s určitými změnami stavby a funkce srdce, přičemž sledované osvětlení mohlo být opravdu slabé – hranice byla tři luxy. Výzkum ale neprokazuje, že právě světlo změny způsobilo; ukazuje především statistickou souvislost. Druhá část analýzy navíc našla souvislost mezi vyšší noční expozicí světlu a některými kardiovaskulárními příhodami, což otevírá otázku, jak významnou roli může mít pro tělo i prostředí, které v noci považujeme za téměř zanedbatelné.
Auto, které má vyrábět víc energie, než spotřebuje, má několik podmínek
Studentský prototyp Luminetta ukazuje, kam se může posunout automobilová technika, pokud je celý vůz navržen kolem co nejnižší spotřeby a výroby elektřiny ze slunce. Auto váží jen 550 kilogramů a jeho karoserii pokrývá 1781 fotovoltaických článků. V modelovaném 24hodinovém cyklu vychází energeticky do plusu, ale údaj o „70 kilometrech zadarmo“ neznamená sedmdesát kilometrů skutečného dojezdu po jednom zaparkování na slunci – jde o průměrnou denní bilanci za přesně nastavených podmínek. Prototyp tak spíš ukazuje směr vývoje než hotové řešení pro běžné řidiče.
Vlak s evropskými představiteli unikl útoku jen díky změně jízdního řádu
Ruský útok poblíž polských hranic mohl mít podle ukrajinské železniční společnosti za cíl diplomatický vlak, v němž se krátce před zásahem pohyboval britský expremiér Boris Johnson a další evropští představitelé. Souprava kvůli bezpečnostní hrozbě odjela dříve, než měla, a dron udeřil jen několik minut poté. Změna jízdního řádu tak v tomto případě znamenala rozdíl mezi běžnou cestou a možným zásahem.
Možná právě v tom se dnešní témata potkávají nejvíc: některé změny přicházejí postupně a člověk je může přehlédnout, jiné nastanou během několika minut. Ať už jde o tělo, zavedený televizní pořad, technologii nebo obyčejnou cestu vlakem, pocit bezpečí často stojí na věcech, kterým běžně nevěnujeme pozornost.