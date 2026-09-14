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Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce

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Směs ze 100 ml čerstvého kravského mléka, půl mililitru jódové tinktury a litru vody dokáže za pár korun srazit začínající kolonii mšic na růžích, pokud víte, kdy a jak ji použít.
Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce

Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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