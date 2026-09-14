Mšice na růžích zmizí po dvou postřicích mlékem s jódem. Tuk v mléce ucpává dýchací otvory, jód ničí buňky škůdce

Jedna samice mšice přivede na svět 60 až 100 potomků za pouhých dvacet až třicet dní a za teplého počasí dospívá další generace už během týdne. Právě proto zahradníci hledají rychlou a levnou odpověď.
Proč mléko a jód fungují jako kontaktová zbraň proti mšicím
Princip je jednoduchý a sdílí ho se všemi kontaktovými postřiky: tekutina musí zasáhnout škůdce přímo na těle. U insekticidních mýdel a olejů je mechanismus dobře popsaný, narušují ochranné vosky na povrchu hmyzu a dusí ho ucpáním dýchacích průduchů. U mléka se předpokládá podobný efekt: mléčný film pokryje list i tělo mšice a znesnadní jí dýchání. Analýza
Washington State University tuto hypotézu připouští, zároveň ale upozorňuje, že přímý důkaz pro dusivý účinek mléka u mšic dosud chybí.
Jód přidává do směsi antiseptickou složku. Povidon-jód prokazatelně ničí proteiny mikroorganismů, tak funguje v lékařské dezinfekci. Zahradníci z toho odvozují, že totéž dokáže i s buňkami drobného hmyzu. Jde o analogii, kterou zatím žádný publikovaný pokus na mšicích nepotvrdil, ale v hobby praxi se na ni odvolávají tisíce uživatelů.
Nejbližší vědeckou oporu pro samotné mléko nabízí skleníkový experiment na kapustě: týdenní aplikace desetiprocentního mléčného roztoku vedla k poklesu populace dvou druhů mšic, přičemž výrazný efekt se projevil kolem 21. dne. Pro růže a pro kombinaci mléko plus jód takový řízený pokus neexistuje.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Recept krok za krokem: jak postřik namíchat a správně nanést
Nejkonkrétnější dostupný návod pochází z české zahradnické komunity a uvádí následující poměr:
100 ml čerstvého kravského mléka (plnotučného) 0,5 ml jódové tinktury 1 litr odstáté vody
Ingredience smíchejte v rozprašovači a důkladně protřepejte. Zásadní podmínkou účinnosti je precizní pokrytí: postřik musí zasáhnout rub listů, poupata i vrcholky výhonů, kde se mšice nejčastěji shlukují. Kolonii schovanou v pokroucených listech kontaktový zásah nedostihne, a právě tam bývá jeho praktická hranice.
Kdy stříkat? Ideálně v podvečer nebo za oblačného počasí, aby roztok na listech nezaschl příliš rychle a zároveň nehrozilo spálení sluncem. Před ošetřením celého keře doporučujeme otestovat směs na jednom výhonu a 24 až 48 hodin sledovat, zda se neobjeví skvrny, kadeření nebo nekrózy. Opakovat je třeba každé dva až tři dny a vždy po dešti, kontaktový postřik nezanechává žádné ochranné reziduum.
Mléko versus mýdlo, olej a chemie: co zabere na mšice spolehlivěji
Domácí směs z mléka a jódu patří do kategorie nouzových, málo standardizovaných zásahů. Jak si stojí vedle ostatních možností?
Proud vody z hadice – překvapivě účinný na začínající napadení. Srazí mšice z výhonů a nenarušuje činnost slunéček, pestřenek ani dalších přirozených predátorů. Komerční insekticidní mýdla – mají popsaný mechanismus (narušení buněčných membrán), otestovanou snášenlivost na rostlinách a předvídatelnější výsledek. Vyžadují stejně důkladné pokrytí jako mléčný postřik. Domácí mýdlová voda z prostředku na nádobí – podle Iowa State University je účinek proměnlivý a riziko poškození listů vyšší než u registrovaných mýdel. Systémové insekticidy – zasáhnou i mšice ukryté ve svinutých listech a působí dny až týdny. Nesou ovšem vyšší ekologickou zátěž, zejména pro opylovače.
Praktický detail, který se často přehlíží: mšice chráněné mravenci se na rostlině udrží déle. Mravenci je brání před predátory výměnou za medovici. Bez omezení mravenčích stezek bývá i sebelepší postřik jen polovičatý zásah.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková