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Kolik toho vlastně víš o své vagině? Žiješ s ní celý život, ale možná tě pořád dokáže překvapit

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Víš, že vagina a vulva nejsou totéž? Že normální výtok není známka špatné hygieny? A že vagina opravdu nepotřebuje parfém, deodorant ani výplach, aby byla „čistá“? Žijeme se svým tělem celý život a přesto existují části, o kterých jsme se často naučily hlavně nemluvit. Tak si dáme malý test bez studu a bez růžových květin místo anatomie.
Kolik toho vlastně víš o své vagině? Žiješ s ní celý život, ale možná tě pořád dokáže překvapit

Kolik toho vlastně víš o své vagině? Žiješ s ní celý život, ale možná tě pořád dokáže překvapit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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