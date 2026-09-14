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Jak se přinutit hýbat, když by každá buňka tvého těla nejraději zalezla do postele

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Dennívýzva
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Víš, že pohyb ti většinou udělá dobře. Jenže mezi tebou a tím báječným pocitem „po cvičení“ stojí jedna drobnost: samotné cvičení. A dnes se ti nechce ani trochu. Dobrá zpráva je, že nemusíš milovat motivaci, vstávat v pět ani si říkat „no excuses“. Potřebuješ hlavně snížit práh tak nízko, aby přes něj tvůj unavený mozek dokázal přelézt.
Jak se přinutit hýbat, když by každá buňka tvého těla nejraději zalezla do postele

Jak se přinutit hýbat, když by každá buňka tvého těla nejraději zalezla do postele

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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