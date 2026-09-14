Káva 1 euro, víno 2 eura. Nejlevnější destinaci roku máme hned za rohem, za stabilními cenami stojí jeden ekonomický mechanismusPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Káva 1 euro, víno 2 eura. Nejlevnější destinaci roku máme hned za rohem, za stabilními cenami stojí jeden ekonomický mechanismus
Bojnický zámek na západním Slovensku patří mezi nejnavštěvovanější muzea v zemi, přesto v Česku zůstává...
Pravidla dotačního programu prevence kriminality pro rok 2026 totiž kamerové systémy výslovně vylučují.
Železná hůrka u Mýtiny na Chebsku vypadá jako nenápadný travnatý kopec. Stačí ale nahlédnout do staré...
15. července 2026 se ve vídeňském Dorotheu prodal jediný šálek s podšálkem z březovské porcelánky za 1 300...
Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...Všechny články tohoto autora →
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