Nosková, Muchová, Menšík a Siniaková si z US Open odvezli balík. Celkem si Češi ukousli 123 milionů korun

Když se 8. září 2025 zavřely brány Flushing Meadows, česká výprava odjížděla bez jediného titulu v hlavních soutěžích. Přesto šlo o nejúspěšnější české US Open v historii. Tři české ženy a jeden český muž ve čtvrtfinále dvouhry, česká účast ve čtvrtfinále mixu a ve finále ženské čtyřhry, to je kombinace, kterou žádná jiná země mimo USA a Francii na domácím grandslamu nedokázala v jednom ročníku zopakovat. A peníze? Ty tekly ze všech stran pavouků.
Rekordní turnaj, rekordní odměny
US Open 2025 bylo prvním tenisovým turnajem v historii s celkovou hráčskou kompenzací 90 milionů dolarů. V tom čísle se skrývají nejen prize money, ale i hrazené hotely, diety a odměny vozíčkářských soutěží; samotná prize money za profesionální soutěže je nižší, ale i tak historicky nejvyšší. Už porážka v prvním kole hlavní dvouhry znamenala šek na 110 000 dolarů, tedy zhruba 2,3 milionu korun. Prohra v prvním kole kvalifikace? I ta nesla 27 500 dolarů. A první kolo čtyřhry přineslo 30 000 dolarů na pár.
Právě tato štědrost základních kol vysvětluje, proč i široká výprava bez titulu dokáže nasbírat devíticifernou korunovou sumu.
Kdo kolik přivezl
Největší český šek si odvezla Karolína Muchová. Čtvrtfinále dvouhry jí vyneslo 660 000 dolarů, k tomu přidala 50 000 za čtvrtfinále v mixu, celkem 710 000 dolarů, v přepočtu necelých 14,9 milionu korun. Mix měl letos nový dvoudenní formát se šampionskou odměnou milion dolarů na pár, takže i krátké tažení touto soutěží mělo reálnou finanční váhu.
Druhá v českém pořadí skončila Kateřina Siniaková. V singlu vypadla ve druhém kole (154 000 dolarů), ale po boku Taylor Townsendové došla až do finále ženské čtyřhry. Pokud se týmová odměna 500 000 dolarů dělí napůl, Siniaková si připsala dalších 250 000, celkem 404 000 dolarů, tedy asi 8,5 milionu korun.
Linda Nosková nasbírala 252 000 dolarů: 237 000 za třetí kolo dvouhry a 15 000 za první kolo čtyřhry. V korunách 5,3 milionu. Jakub Menšík, nasazená šestnáctka mužského singlu, porazil v prvním kole Nicoláse Jarryho, ale ve druhém nestačil na kvalifikanta Uga Blancheta. Odměna: 154 000 dolarů, přibližně 3,2 milionu korun.
|Hráč/ka
|Singl
|Debl/mix
|Celkem (USD)
|Celkem (Kč)
|Karolína Muchová
|660 000
|50 000
|710 000
|~14,9 mil.
|Kateřina Siniaková
|154 000
|250 000
|404 000
|~8,5 mil.
|Linda Nosková
|237 000
|15 000
|252 000
|~5,3 mil.
|Jakub Menšík
|154 000
|—
|154 000
|~3,2 mil.
Jen tato čtveřice dohromady: 1 520 000 dolarů, necelých 32 milionů korun. Zbytek do celkového českého součtu doplnili další hráči: Jiří Lehečka ve čtvrtfinále mužského singlu, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, kvalifikantky Barbora Palicová, Sára Bejlek či Linda Fruhvirtová a řada dalších deblových párů.
Šíře místo hloubky
Podle iSportu český součet dosáhl 101,3 milionu korun. V některých médiích se objevila cifra 123 milionů, ale z otevřených oficiálních zdrojů se ji nepodařilo dopočítat; rozdíl může plynout z odlišného zahrnutí soutěží nebo kurzu. Bezpečnější je držet se čísla nad sto miliony.
Z profesionálních pavouků lze doložit nejméně 25 unikátních českých hráčů a hráček napříč hlavními soutěžemi, kvalifikací, deblem a mixem. To je armáda. A právě v tom spočívá výjimečnost: český výsledek nevyrostl z jednoho jackpotu, ale z desítek menších i větších šeků rozložených po celém turnaji. Čtvrtfinále dvouhry přineslo 660 000 dolarů, ale i prohra české kvalifikantky v prvním kole znamenala 27 500 dolarů, a takových prvokolových účastí bylo v české výpravě hned několik.
Co nesedí v příbězích kolem turnaje
Kolem českého US Open 2025 koluje několik tvrzení, která si zaslouží upřesnění. Menšíkův mixový titul? Ten v oficiálním pavouku US Open 2025 neexistuje, šampiony se stali Sara Erraniová a Andrea Vavassori. Menšíkův mixový příběh patří až k pozdějšímu ročníku. Stejně tak Siniaková ženskou čtyřhru nevyhrála; ve finále s Townsendovou nestačily na pár Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová. A často zmiňovaných 153 milionů korun za české wimbledonské finále Nosková–Muchová? To se podle oficiálních zdrojů odehrálo až 11. července 2026, nikoli v roce 2025.
Žádná z těchto korekcí neubírá na tom, co se v New Yorku skutečně stalo. Tři české čtvrtfinalistky dvouhry, Lehečka ve čtvrtfinále mužů, Siniaková ve finále deblu, Muchová ve čtvrtfinále mixu, a přes sto milionů korun rozložených napříč celou výpravou. Český tenis v září 2025 neměl jednoho hrdinu. Měl jich dvacet pět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář