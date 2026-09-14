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Drsná realita slavné herečky: Lenka Termerová před osmdesátkou musí dřít, z důchodu by nevyžila

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Legendární herečka Lenka Termerová (79) by už měla odpočívat a užívat si klidný důchod, místo toho stále pracuje. Termerová pro web České důchody přiznala, že bez práce by jen z důchodu nevyžila.
Lenka Termerová září ve filmu Pět švestek.

Lenka Termerová září ve filmu Pět švestek.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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