Petr Čech se dojemně rozloučil s Mikloškem. Bez něj by české brankářské legendy v Anglii možná nikdy nevznikly

Průkopník, ne epizoda
Mikloškův příběh v Anglii začal v době, kdy český brankář nebyl pro tamní kluby zavedenou kategorií. Odešel z Baníku Ostrava, kde odchytal 211 ligových utkání a nasbíral 42 reprezentačních startů za Československo a Českou republiku, a zamířil do druhé anglické ligy. West Ham tehdy potřeboval spolehlivou jedničku. Dostal ji na osm let.
Postupy do nejvyšší soutěže v sezonách 1990/91 a 1992/93 nesly jeho rukopis. V roce 1991 ho fanoušci zvolili Hráčem roku (Hammer of the Year). Celkem za West Ham odchytal 318 utkání a dalších 57 přidal v dresu Queens Park Rangers. Nebyl to krátký výlet. Byla to kariéra, která anglickým skautům a manažerům ukázala, že gólman z Česka dokáže být oporou i v nejtvrdší lize světa.
Čechova věta, která říká víc než kondolence
V lednu 2026, měsíce před Mikloškovou smrtí, Petr Čech v rozhovoru pro Livesport Daily řekl: „Každý úspěch českého hráče otevírá dveře dalším, stejně jako já jsem využil toho, že dveře do Premier League otevřel Luděk Mikloško, Pavel Srníček a Jan Stejskal.“
Ta věta není zdvořilostní fráze. Čech v ní pojmenovává konkrétní reputační řetězec: Mikloško přišel první, Stejskal odchytal přes sto ligových zápasů v QPR, Srníček se usadil v Newcastlu, a teprve pak mohl Čech v roce 2004 přijít do Chelsea jako brankář, kterého anglické prostředí nepovažovalo za risk. Mikloško neotevřel cestu jedním přestupem. Otevřel ji tím, že v Anglii vydržel, uspěl a zůstal respektovaný.
Oba muže navíc spojovala i práce s mladými gólmany. Mikloško působil u Fotbalové školy Petra Čecha, kde předával zkušenosti z anglického prostředí další generaci. Nebyl to jen symbolický patron, byl to člověk, který vědomě učil.
Nemoc, o které mluvil otevřeně
Rakovinu mu diagnostikovali zhruba tři roky před prosincem 2024, kdy o ní poprvé veřejně promluvil prostřednictvím oficiálního webu West Hamu. Podle BBC, která jeho vyjádření citovala, lékaři nejprve odstranili bulku na kyčli, poté se objevil nádor v žaludku a následně další ložiska. Mikloško se po konzultaci s lékařem rozhodl nepokračovat v chemoterapii.
Přesný typ onkologického onemocnění nikdy veřejně neupřesnil. Mluvil o něm ale s typickou střízlivostí, jako o zápase, který přijal.
Baník se loučí na Bazalech
FC Baník Ostrava zveřejnil parte v pondělí ráno. Předseda představenstva Václav Brabec označil Mikloška za „skutečnou ikonu Baníku Ostrava“ a za nenahraditelnou ztrátu. Klub oznámil zřízení pietního místa pro fanoušky před stadionem na Bazalech.
Termín a podoba veřejného posledního rozloučení zatím oznámeny nebyly. Pro tisíce lidí, kteří ho viděli chytat v ostravském dresu i na anglických trávnících, ale rozloučení začalo už včera, v neděli, kdy Luděk Mikloško odešel.
Stopa, která se měří v důvěře
Kariérní čísla jsou působivá: přes 370 zápasů v Anglii, 211 ligových startů za Baník, 42 reprezentačních utkání. Ale Mikloškův skutečný odkaz je nehmotný. Spočívá v tom, že po něm už žádný český brankář nemusel anglickému klubu dokazovat, že gólman ze střední Evropy může být spolehlivý. Tu práci odvedl on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner