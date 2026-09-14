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Petr Čech se dojemně rozloučil s Mikloškem. Bez něj by české brankářské legendy v Anglii možná nikdy nevznikly

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V roce 1990 přistál ve West Hamu neznámý gólman z Ostravy. Skoro 400 zápasů a dvě postupové sezony později ho Petr Čech jmenoval jako jednoho ze tří mužů, kteří mu otevřeli dveře do Premier League.
Petr Čech se dojemně rozloučil s Mikloškem. Bez něj by české brankářské legendy v Anglii možná nikdy nevznikly

Petr Čech se dojemně rozloučil s Mikloškem. Bez něj by české brankářské legendy v Anglii možná nikdy nevznikly

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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