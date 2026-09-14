Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ptáci táhnou na jih za potravou. Odlet spouští zkracující se den

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Proč ptáci na podzim táhnou na jih. Že jde hlavně o potravu, co odlet spouští, kam letí, jak se orientují a kteří ptáci u nás zůstávají celou zimu.
Hejno tažných ptáků letících ve tvaru písmene V po podzimní obloze nad krajinou

Hejno tažných ptáků letících ve tvaru písmene V po podzimní obloze nad krajinou

Zdroj: Gilles Gonthier/Wikimedia, CC BY 2.0
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Lidé běžné nachlazení často zaměňují za chřipku. Rozhoduje rychlost nástupu příznaků a bolest svalů
Lidé běžné nachlazení často zaměňují za chřipku. Rozhoduje rychlost nástupu příznaků a bolest svalů
Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.