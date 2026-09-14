Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Laďka Něrgešová pokračuje ve splňování cestovatelských přání. Tentokrát zamířila společně se svými dětmi do Říma, kde si užila několik společných dní. Při návratu ale přišla komplikace, která mohla výrazně zasáhnout do jejich cesty. Na římských letištích právě stávkovala část personálu.
Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila

Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila

Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu
Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu

Pondělní hlavní vysílací čas dnes obsadí jedna z českých televizních klasik. Prima ve 20:15 nasadí seriál,...

Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud uvnitř najdete tento detail, celý sáček okamžitě vyhoďte
Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud uvnitř najdete tento detail, celý sáček okamžitě vyhoďte

Mouka může na první pohled vypadat zcela normálně, přesto se v ní mohou zabydlet potravinoví škůdci. Jedním...

Ani ocet, ani drahá chemie. Zašlé plastové krabičky vyčistí 1 věc, kterou máte běžně v kuchyni
Ani ocet, ani drahá chemie. Zašlé plastové krabičky vyčistí 1 věc, kterou máte běžně v kuchyni

Plastové krabičky mohou po čase zešednout, získat mastný povlak nebo se zabarvit od rajčatové omáčky a...

Tahle 1 zapomenutá pomazánka bývala hitem českých oslav. Dnes ji uděláte za pár korun a mizí ze stolu jako první
Tahle 1 zapomenutá pomazánka bývala hitem českých oslav. Dnes ji uděláte za pár korun a mizí ze stolu jako první

Na stolech bývaly chlebíčky, jednohubky a mísy plné domácích pomazánek. Jedna z nich patří mezi klasiku,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.