Někteří senioři nemusí platit za odpad ani korunu. Zákon je osvobozuje automaticky, ale většina o tom neví a platí zbytečně

V Česku žije v pobytových sociálních službách podle
dat MPSV a ÚZIS přes 98 000 klientů. Přesný počet seniorů, kteří současně splňují všechny podmínky zákonného osvobození, centrálně nikdo neeviduje, správu poplatku řeší každá obec zvlášť. Právě proto se informace o nároku šíří pomalu a řada rodin rok co rok uhradí částku, kterou by hradit nemusela. Stačí přitom znát čtyři podmínky, jednu lhůtu a jeden formulář. Které seniory zákon osvobozuje a za jakých podmínek
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v § 10g písm. d) taxativně vyjmenovává čtyři typy pobytových sociálních služeb, jejichž klienti poplatek za obecní systém odpadového hospodářství neplatí: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení.
Osvobození ovšem dopadá výhradně na poplatkovou povinnost vzniklou z přihlášení v obci. Pokud senior zároveň vlastní nemovitost, která podléhá zpoplatnění z titulu vlastnictví, tato druhá povinnost mu běží dál. Zákon navíc pracuje s měsíčním krácením: roční částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci je osoba osvobozena. Rozhoduje stav k poslednímu dni měsíce, takže kdo nastoupí do domova třeba 18. března a k 31. březnu tam stále pobývá, získává úlevu už za březen.
Oznamovací povinnost: klíčový krok, který rodiny přehlížejí
Věk si obecní úřad zpravidla vytáhne z registru obyvatel automaticky. Umístění do pobytového zařízení ale takto jednoduše nezjistí. Výchozí pravidlo zákona ukládá poplatníkovi ohlásit správci poplatku údaje rozhodné pro stanovení povinnosti a nahlásit změny do 15 dnů, pokud obecně závazná vyhláška nestanoví delší termín.
Právě tady se rodiny nejčastěji zaseknou. Bez včasného oznámení nárok na osvobození zaniká. A pozor: i zpětné vymáhání přeplatku má své hranice. Podle daňového řádu se vratitelný přeplatek vrací pouze na žádost a ta musí přijít nejpozději do šesti let od konce roku, v němž přeplatek vznikl. Obec sice může z důvodu odstranění tvrdosti poplatek prominout, jde však o mimořádný krok, na který neexistuje právní nárok.
Věkové slevy velkých měst: od 65 do 80 let podle radnice
Vedle zákonného osvobození pro klienty pobytových služeb si obce mohou ve vyhlášce zavést vlastní věkové úlevy. Rozdíly mezi městy jsou propastné:
Město Sazba 2026 Věková hranice pro slevu/osvobození Lhůta pro ohlášení Ostrava 720 Kč 65 let (úleva bez žádosti) změny do 15 dnů, splatnost do 30. 6. Brno 900 Kč 70 let (osvobození) splatnost do 31. 5. Olomouc dle vyhlášky 80 let (osvobození) oznámení s doklady do 31. 5. 2026 Praha kapacitní model osobní věková hranice neuplatněna odlišná konstrukce poplatku
Ostrava u seniorů nad 65 let aplikuje úlevu automaticky, protože datum narození si úřad ověří sám. Brno nabízí online přístup k osobnímu daňovému účtu, kde si poplatník zkontroluje stav. Olomouc naopak vyžaduje aktivní doručení dokladů. Praha funguje na zcela jiném principu, vybírá poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle kapacity nádob, takže zákonné osobní osvobození pro klienty domovů se zde v této podobě neuplatní.
Z toho plyne zásadní rozcestník: nejprve je třeba zjistit, zda obec vybírá paušální poplatek za obecní systém, nebo poplatek navázaný na množství odpadu. Teprve od odpovědi na tuto otázku se odvíjí, zda zákonné osvobození vůbec přichází v úvahu.
Praktický návod: pět kroků k nulovému poplatku Ověřte typ poplatku. Na webu obce nebo na oddělení místních poplatků zjistěte, zda radnice používá paušální poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Zkontrolujte typ zařízení. Zákon uznává pouze čtyři druhy pobytových služeb. Pečovatelská služba, denní stacionář ani dlouhodobá hospitalizace do výčtu nespadají. Ujistěte se o titulu povinnosti. Osvobození kryje povinnost z přihlášení v obci. Vlastníte-li současně nemovitost, poplatek z tohoto titulu trvá. Podejte oznámení ve lhůtě. Přiložte doklady prokazující umístění v zařízení; konkrétní formulář a přílohy určuje každá obec individuálně, celostátní seznam neexistuje. Hlídejte změny. Při přestupu do jiného zařízení nebo ukončení pobytu oznamte novou skutečnost znovu, zpravidla do 15 dnů. Proč zákon chrání jen klienty pobytových služeb a ne ostatní seniory
Konstrukce poplatku za obecní systém stojí na právní domněnce: kdo je v obci přihlášen, obecní odpadový systém využívá. Klient domova pro seniory ovšem odpad produkuje v zařízení, které má vlastní smlouvu na svoz. Stát proto automatické osvobození svázal s přesně pojmenovanými pobytovými statusy, jak potvrzuje i
metodická odpověď Ministerstva financí. Seniory pečované doma nebo dlouhodobě hospitalizované zákonodárce do výčtu nezařadil; případné úlevy pro ně může doplnit obec ve vyhlášce, nebo je lze řešit individuálním prominutím z tvrdosti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková