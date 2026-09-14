Do Česka se dostal nebezpečný tvor. Odborníci ho našli v oblíbeném jezeře

Na začátku září si lidé při projížďce kolem jezera Milada všimli nezvyklého raka a zbytků klepet na cestě. Fotografii poslali odborníkům z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří následně vyrazili přímo na místo. Jejich obavy se potvrdily. Z vody se podařilo odchytit několik jedinců raka červeného, latinsky Procambarus clarkii. Jde o vůbec první potvrzený výskyt tohoto druhu ve volné přírodě v České republice. Rak červený přitom patří mezi nejproblematičtější invazní raky v Evropě.
Druh pochází z jihovýchodní části Spojených států a severního Mexika. Do Evropy byl dovezen během 70. let minulého století především kvůli chovu na maso a později se rozšířil do volné přírody. V současnosti se vyskytuje přibližně ve dvaceti evropských zemích. Dorůstá délky až kolem 15 centimetrů a nejčastěji má tmavě až černočervené zbarvení. Poznat jej lze také podle nápadných hrbolků a trnů na úzkých klepetech. Objevit se ale mohou i světlejší nebo namodralí jedinci.
Pro české raky představuje vážné nebezpečí
Problémem není pouze samotná přítomnost nového druhu. Rak červený se dokáže mimořádně rychle rozmnožovat, pohlavní dospělosti dosahuje už během prvního roku života a samice mohou mít během jedné sezóny dvě snůšky. Vajíček přitom produkují výrazně více než původní druhy raků. Pokud se populace rozroste, může výrazně ovlivnit místní ekosystém. Živí se drobnými bezobratlými, spásá vodní vegetaci a domácím rakům konkuruje při hledání potravy i vhodných míst k životu.
Ještě větším rizikem je možnost šíření račího moru. Rak červený může být přenašečem patogenu, který je pro naše původní raky smrtelný. Sám navíc dokáže přežívat v podmínkách, které jsou pro domácí druhy mnohem náročnější. Lépe snáší znečištění vody, nepříznivé teploty a relativně dlouho zvládne pobyt mimo vodu. Právě kombinace vysoké odolnosti, rychlého rozmnožování a schopnosti přenášet račí mor z něj dělá mimořádně problematický invazní druh.
Odborníci chtějí zabránit dalšímu šíření
Rak červený je od roku 2016 zařazen na unijním seznamu invazních druhů. Jeho chov, prodej i vypouštění do přírody jsou proto zakázány. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je pravděpodobné, že se do jezera Milada dostal poté, co jej někdo nelegálně vypustil. Nyní se odborníci zaměřují především na možnosti izolace nově objevené populace a na to, aby se raci nerozšířili do dalších lokalit.
Veřejnost by nalezené invazní raky neměla přenášet ani vypouštět do jiných vod. Odborníci zároveň žádají lidi, kteří podobného raka zaznamenají na jiném místě, aby svůj nález oznámili Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Po objevu u jezera Milada jsou v České republice potvrzeny už čtyři invazní druhy severoamerických raků. Vedle raka červeného jde o raka signálního, raka pruhovaného a raka mramorovaného.
zdroje: aopk.gov.cz