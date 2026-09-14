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Češi to za volantem udělají jen na pár sekund. Stačí ale policejní kontrola a hrozí pokuta až 10 000 Kč a 4 body

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Stačí zvednout telefon z vedlejšího sedadla, podívat se na navigaci nebo jej během jízdy přemístit. Řidič přitom nemusí vůbec telefonovat. Pokud zařízení za jízdy drží, může dostat pokutu a čtyři body.
Češi to za volantem udělají jen na pár sekund. Stačí ale policejní kontrola a hrozí pokuta až 10 000 Kč a 4 body

Češi to za volantem udělají jen na pár sekund. Stačí ale policejní kontrola a hrozí pokuta až 10 000 Kč a 4 body

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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