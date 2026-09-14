Češi to za volantem udělají jen na pár sekund. Stačí ale policejní kontrola a hrozí pokuta až 10 000 Kč a 4 body

Mobilní telefon se stal pro mnoho řidičů současně navigací, přehrávačem hudby i prostředkem pro komunikaci. Právě proto může být snadné podlehnout dojmu, že rychlá manipulace s přístrojem během jízdy nepředstavuje zásadní problém. Český zákon o silničním provozu je ale v tomto ohledu nastaven poměrně jednoznačně. Řidič při jízdě nesmí držet v ruce ani jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Pro vznik přestupku tedy není rozhodující, zda skutečně telefonuje, píše zprávu, nebo právě používá některou konkrétní funkci telefonu.
V praxi tak může problém vzniknout i během situace, která trvá jen několik sekund. Řidič například zjistí, že telefon položený na sedadle začal klouzat, vezme jej do ruky a přemístí ho. Stejně tak může během jízdy zvednout zařízení, aby si lépe prohlédl trasu na navigaci. Policie upozorňuje, že vysvětlení, podle kterého člověk telefon pouze přemísťoval, kontroloval navigaci nebo jej držel jen krátký okamžik, samo o sobě nic nemění na tom, že při jízdě zařízení držel. Právě samotné držení je jednáním, na které zákonný zákaz míří.
Pokuta může skončit až na 10 tisících
Postih za telefon v ruce se od roku 2024 výrazně zpřísnil a současná pravidla platí i v roce 2026. Pokud policisté přestupek vyřeší příkazem na místě, pohybuje se pokuta od 2 500 do 3 500 korun. Zároveň se řidiči do bodového hodnocení zapisují čtyři body. Pokud se věc dostane do správního řízení, například proto, že řidič s přestupkem nesouhlasí a odmítne jej vyřešit na místě, zákonné rozpětí pokuty činí 4 000 až 10 000 korun.
Právě čtyři body znamenají, že nejde o zanedbatelný prohřešek, i když samotná manipulace s telefonem trvá velmi krátce. Bodové hodnocení se totiž vztahuje na držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového či záznamového zařízení v ruce či jiným způsobem během jízdy. Řidič tak nemusí být přistižen při dlouhém hovoru nebo při psaní zprávy. Rozhodující může být už samotná situace, kdy policisté během jízdy zařízení v jeho ruce zaznamenají.
Navigaci je lepší nastavit ještě před jízdou
Jiná situace nastává tehdy, když je telefon bezpečně upevněný v držáku a řidič jej nemusí během jízdy držet. Ani zde však není rozumné dlouze nastavovat trasu, pročítat nabídky aplikace nebo věnovat displeji větší pozornost, protože základní povinností řidiče zůstává plně se věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu. Trasu, hudbu nebo jiné potřebné funkce je proto nejbezpečnější nastavit ještě před rozjezdem, případně kvůli větší změně bezpečně zastavit.
Policie zároveň upozorňuje, že používání telefonu představuje problém nejen z hlediska sankcí. Několik sekund nepozornosti znamená, že automobil ujede značnou vzdálenost, během níž řidič nesleduje provoz tak, jak by měl. Na dálnici je tento efekt ještě výraznější. Zdánlivě nevinné sáhnutí po telefonu kvůli navigaci tak může skončit nejen pokutou ve výši několika tisíc korun a čtyřmi body, ale především nebezpečnou situací, na kterou už nemusí zbýt dostatek času k reakci.
Zdroje: policie.cz, zakonyprolidi.cz