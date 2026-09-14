Dovolená v Londýně může podražit. Město chystá novou turistickou daň až 5 % z ceny ubytování

Britská vláda 10. září potvrdila, že strategické samosprávy v Anglii dostanou možnost zavést vlastní Overnight Visitor Levy, tedy poplatek z placených pobytů. Londýnský starosta Sadiq Khan tento krok podporuje a chce novou pravomoc pro hlavní město využít. Pro turisty je ale důležité, že Londýn žádný nový poplatek zatím nezavedl. Potřebná legislativa má být teprve přijata a vláda počítá s tím, že místní představitelé budou moci do března 2028 předkládat plány, jak by příjmy z poplatku využili.
Londýn počítá maximálně s pěti procenty
Konkrétní londýnská sazba zatím stanovena nebyla. Podle aktuálních informací z radnice však nemá přesáhnout 5 % ceny ubytování. Poplatek by se týkal krátkodobého placeného ubytování, tedy například hotelů, penzionů či pronájmů přes platformy typu Airbnb. Pokud by Londýn skutečně zvolil maximální pětiprocentní sazbu, pokoj za 200 liber na noc by znamenal dalších 10 liber. Při čtyřech nocích by tak šlo už o 40 liber navíc.
Výše poplatku se bude odvíjet od ceny pokoje
Vláda zároveň rozhodla, že anglický systém nebude založený na jednotné částce za každou noc. Poplatek má představovat procento z ceny samotného ubytování, přičemž například jídlo nebo další služby se do základu započítávat nemají. Jednotlivé strategické samosprávy si budou moci určit vlastní sazbu a centrální vláda zatím nestanovila celostátní maximální hranici. Formálně bude poplatek odvádět poskytovatel ubytování, který však bude moci část nebo celou částku promítnout do ceny pro hosta.
Ve hře jsou stovky milionů liber
Turistický poplatek by pro Londýn mohl představovat významný nový příjem. Analýza GLA Economics z roku 2017 například odhadovala, že pětiprocentní model podobný tehdejšímu systému v Berlíně by mohl přinést přibližně 240 milionů liber ročně. Jde však o historický propočet založený na tehdejších cenách a počtu návštěvníků, nikoli o současnou předpověď výnosu. Nové příjmy mají podle vládních plánů směřovat především do projektů podporujících místní ekonomiku, infrastrukturu a cestovní ruch.
Zdroje: gov.uk, standard.co.uk, london.gov.uk