Reklama
2 min
Vyzkoušejte recept na arašídovou bábovku s čokoládouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Už vás nebaví klasické mramorované bábovky? Co vyzkoušet lahodnou, vláčnou bábovku s arašídovým máslem, která je zdravou svačinkou? Arašídové máslo je výživné a obsahuje velké množství zdraví prospěšných tuků, navíc společně s čokoládou vytvoří neodolatelnou kombinaci.
Vyzkoušejte recept na arašídovou bábovku s čokoládou
Zdroj: A_Lein / Shutterstock
Reklama
Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?
I bábovku můžete obohatit o tak luxusní ingredienci, jakou je bezesporu šlehačka ke šlehání. Aby bylo těsto...
Dukanova dieta, hit poslední doby: Slibuje nejen shození nadbytečných kil, ale také udržení váhy
Dukanova dieta spočívá v omezení sacharidů a doplnění bílkovin. Je to hit posledních let a vyznávají ji i...
Co dělat pro důkladné vyčištění matrace?
Matraci, na které každou noc spíme, s námi bohužel sdílejí i miliony roztočů. Jejich trus přitom způsobuje...
Když mají oba partneři zelené oči, hodí se k sobě?
Napadlo vás někdy, že barva vašich očí určuje váš charakter? Podle výzkumu amerických vědců souvisí vnitřní...
Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.Všechny články tohoto autora →
Honda už to nevydržela: Mění klíčovou osobu v programu F1
SvětFormule.cz
dnes, 16:30
1 min
Zverev získal pohádkovou prémii 130 milionů za US Open. V proslovu se rozplakal, když děkoval mamince za víru v něj
SportyŽivě
dnes, 16:28
3 min
Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?
Proboha!
dnes, 16:25
3 min
Priske chtěl mít Hoevera fit na Evropskou ligu, ale plán nevyšel. Sparta letí do Jerevanu oslabená o klíčové hráče
SportyŽivě
dnes, 16:22
3 min
Boráros obvinil expartnerku z nevěry a ona mu pohrozila soudem. MMA zápasník válku přenášel na sociální sítě
SportyŽivě
dnes, 16:17
4 min
Reklama
„Patrně mrtvice“. Tvář kuponové privatizace v péči lékařů, Kožený je na Bahamách v LDN
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:15
Lidé běžné nachlazení často zaměňují za chřipku. Rozhoduje rychlost nástupu příznaků a bolest svalů
ChytřeNaTo.cz
dnes, 16:14
5 min
Ptáci táhnou na jih za potravou. Odlet spouští zkracující se den
ChytřeNaTo.cz
dnes, 16:13
4 min
„Nemám v plánu hrát s Taylor.“ Siniaková vysvětlovala, proč se úspěšný pár rozdělí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:12
FOR ARCH 2026 nabídne novinky pro stavbu, bydlení i rekonstrukce: Začíná už tuto středu 16. 9.
Home-in-Cube
dnes, 16:10
4 min
Reklama
Írán chce podle Trumpa dohodu. Prezident zvažuje návrat USA k jednání
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:10
Brambory se kopou jen v úzkém okně mezi srpnem a zářím. Kdo ho mine, zkrátí si skladování o měsíce a úroda shnije ve sklepě
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:04
2 min
Úřad varuje před padělkem známého léku. Pokud ho máte doma, dejte si pozor
Trendy svět
dnes, 16:03
2 min
Stát dal a vzal. Na zastupitelstvu bylo dusno kvůli příspěvku na opravy silnic
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
2 min
Do Česka se dostal nebezpečný tvor. Odborníci ho našli v oblíbeném jezeře
Trendy svět
dnes, 16:00
2 min
Reklama
Česko čeká drsný zlom počasí. Meteorologové zveřejnili první varování
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
2 min
Po letech pátrání se našla socha Löw-Beerových. Dílo uvidí od září i veřejnost
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
2 min
Kanada jako nepřítel USA? Donald Trump dělá velkou chybu
Securitytech
dnes, 16:00
3 min
Rozpoutané peklo: Brosnanova záchrana dítěte nebyla ve scénáři, stejně jako potopený člun a popel z novin
V Telce
dnes, 15:58
3 min
Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes 1,3 miliardy korun
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:58
Reklama
Nutnost změn si už uvědomuje i Madring: Měly by přijít za rok
SvětFormule.cz
dnes, 15:54
1 min
Hluk obtěžuje Jihlavany na Pávově i u Kronospanu, město ho nechává odborně měřit
Jihlavská Drbna
dnes, 15:47
2 min
CENTRUM o páté: Těhotenství ukazuje sílu i zranitelnost, StarDance mění tvář a svět připomíná svá rizika
Be Native extra
dnes, 15:43
3 min
Rusko a Ukrajina podle Trumpa zastaví útoky na energetická zařízení
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:42
Výnos desetiletých amerických dluhopisů po třech letech vzrostl na 5 procent. Obsluha českého dluhu je nejdražší za 4 roky
HN.cz
dnes, 15:33
Reklama
České korunovační klenoty jsou znovu na Hradě. Pro veřejnost se otevřou v sobotu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:30
Babiš lhal o kokainu ve Sněmovně. Tvrdil, že se našel na toaletě Pekarové Adamové. Podsunul tak dojem, že politička fetovala
Inregion.cz
dnes, 15:25
6 min
Potápěči na Orlíku prozkoumali zatopený statek, v oknech na ně čekali sumci
Budějcká Drbna
dnes, 15:20
4 min
Koalice podle Okamury směřuje k dohodě na rozpočtu
HN.cz
dnes, 15:18
Noční výlet za fotografiemi skončil tragicky. V Dolomitech zemřel Čech
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:16
Reklama
Jak se přinutit hýbat, když by každá buňka tvého těla nejraději zalezla do postele
Poudree.cz
dnes, 15:15
3 min
Jedno datum v peněžence Češi často nekontrolují. Za prošvihnutou povinnost může přijít pokuta až 15 000 Kč
Trendy svět
dnes, 15:14
1 min
Češi to za volantem udělají jen na pár sekund. Stačí ale policejní kontrola a hrozí pokuta až 10 000 Kč a 4 body
Trendy svět
dnes, 15:12
2 min
Nosková, Muchová, Menšík a Siniaková si z US Open odvezli balík. Celkem si Češi ukousli 123 milionů korun
SportyŽivě
dnes, 15:11
4 min
Albánie místo Chorvatska: levnější Jadran, delší cesta a Ksamil už není prázdný
Svět cestovatele
dnes, 15:10
2 min
Reklama
Petr Čech se dojemně rozloučil s Mikloškem. Bez něj by české brankářské legendy v Anglii možná nikdy nevznikly
SportyŽivě
dnes, 15:10
3 min
Zemřel Luděk Mikloško. Česká brankářská legenda a miláček West Hamu podlehl rakovině
Vše o sportu
dnes, 15:09
4 min
Borůvky v tom nejsou nevinně: Tvarohové kuličky s borůvkami promění obyčejné suroviny v dezert pro mlsné jazýčky
Cooky.cz
dnes, 15:05
5 min
Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
9 min
Babišův fond Komisi nepřesvědčil. Brusel pozastavil Agrofertu dotace za 77 milionů korun
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:04
Reklama
Reklama
Lipavský psal, že sedí ve vlaku, který chtěli trefit Rusové. Pak přiznal, že to bylo jinak
Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická
„Nemám v plánu hrát s Taylor.“ Siniaková vysvětlovala, proč se úspěšný pár rozdělí
Drsná realita slavné herečky: Lenka Termerová před osmdesátkou musí dřít, z důchodu by nevyžila
Kolem Antarktidy stojí skoro 40 000 ledovců. Ty nejmenší možná drží mořský led jako obří plot
Reklama
Reklama