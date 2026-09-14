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Hluk obtěžuje Jihlavany na Pávově i u Kronospanu, město ho nechává odborně měřit

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Částku 240 tisíc korun dá jihlavský magistrát na měření hluku od dálnice v místní části Pávov. Zároveň v těchto dnech končí tříměsíční kontinuální měření u Kronospanu za jeden a půl milionu.
Hluk obtěžuje Jihlavany na Pávově i u Kronospanu, město ho nechává odborně měřit

Hluk obtěžuje Jihlavany na Pávově i u Kronospanu, město ho nechává odborně měřit

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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