Hluk obtěžuje Jihlavany na Pávově i u Kronospanu, město ho nechává odborně měřit

Téma hluku na Pávově otevřela letos na jaře Jihlavská Drbna. Místní obyvatelka Vladislava Pečtová se tehdy na redakci s tím, že hluk z dálnice a přivaděče místní obtěžuje, přestože měření hygieny vyšlo těsně pod limitem. „Při měření dosáhl hluk limitních hodnot, ale dle metodiky se odečítá hodnota kombinované nejistoty měření 1,7 decibelů. Tím pádem vyšlo měření těsně pod hranicí hlukové normy,“ vysvětlila přímo na místě, kam přijel primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL). „Ale některé dny je hluk z dálnice velmi výrazný, až tak, že se na zahradě neslyšíme, když jsme od sebe dva metry,“ dodala.
Hluk je i hodinu před půlnocí
Na točně, vedle které stojí rodinné domy, hluk při nepříznivém počasí, kterého vzhledem ke klimatickým změnám přibývá, kolísá mezi sedmdesáti, devadesáti a někdy i sto decibely. Hygiena naměřila 60,5 decibelů ve dne a 56,6 v noci. „Těch šedesát přes den je v normě, to kdybyste bydlela ve městě, tam je ten hluk větší, ale šestapadesát v noci, to je hodně,“ uznal primátor, který se v problematice hluku poměrně dobře orientuje.
U Pávova, kde žije téměř sedm set obyvatel, při kůrovcové kalamitě zmizely stromy, povrch dálnice je čím dál hlučnější a hlavně jezdí stále více aut. „Pro občany je nepříznivé, že dříve byly vyšší intenzity dopravy na dálnici do deseti večer, dnes je to do jedenácti, do půl dvanácté. To si myslím, že je ten zásadní problém,“ podotkl náměstek primátora Petr Piáček (ODS a KDU-ČSL) a jeho slova potvrdilo i měření jihlavských strážníků.
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Hlukoměry, které má město, ale nejsou certifikované. Proto bude v září ve dvou týdnech měřit hluk v místě certifikovaná laboratoř. „Pokud vyjde pod limitem, ŘSD nic dělat nebude, ale pokud by to nevyšlo, tak se k tomu postaví a budeme řešit protihluková opatření,“ řekl Ryška. „Realizace protihlukových opatření se opírá o hygienická měření. Obecně jde o investice nás všech,“ uvedl na jaře tehdejší mluvčí ŘSD Jiří Veselý. Dále vyjmenoval, že nejnáročnějším opatřením jsou protihlukové stěny a zemní valy, které vyžadují projekční a majetkoprávní přípravu, naopak nízkonákladovým řešením je pořídit nová okna.
Tříměsíční měření u Kronospanu
Už roky přitom město řeší stížnosti na hluk v okolí dřevozpracujícího závodu Kronospan. Město tam hluk měřilo, hlukoměry ho potvrdily, ale nedokáží rozlišit, odkud pochází. „Proto jsme za jeden a půl milionu objednali měření od akreditované laboratoře, která dokáže rozlišit, odkud jednotlivé hluky jsou. Uděláme maximum pro obyvatele, kteří v lokalitě bydlí,“ prohlásil Ryška. Touto dobou tříměsíční kontinuální měření končí, následně bude laboratoř zpracovávat výsledky.
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„Akreditovaná laboratoř je ten rozhodčí, který řekne, jestli to je, nebo není faul. Je to měření, které je relevantní pro obě strany a bude ho akceptovat i hygiena,“ glosoval situaci Piáček. Ryška si od měření slibuje, že dá jednoznačnou odpověď, jak to s hlukem v lokalitě je. „My jsme firmě řekli, že tam měříme a pan jednatel s tím souhlasil, že počkáme na výsledky. On ví, že tam hluk je, ale říká, že se snaží, aby se snižoval, dělají různá opatření,“ uzavřel primátor.