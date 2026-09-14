Jedno datum v peněžence Češi často nekontrolují. Za prošvihnutou povinnost může přijít pokuta až 15 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jedno datum v peněžence Češi často nekontrolují. Za prošvihnutou povinnost může přijít pokuta až 15 000 Kč
V české přírodě odborníci poprvé potvrdili výskyt raka červeného. Invazní druh, který dokáže rychle obsadit...
Stačí zvednout telefon z vedlejšího sedadla, podívat se na navigaci nebo jej během jízdy přemístit. Řidič...
Začátek nového týdne přinesl do Česka zataženou oblohu, déšť a nízké ranní teploty. Během pondělí 14. září...
S příchodem chladnějších nocí začíná další topná sezona. Majitelé starších kotlů na pevná paliva by si měli...
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