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Kanada jako nepřítel USA? Donald Trump dělá velkou chybu

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Trump sdílel mapu zobrazující USA rozprostřené přes Kanadu, Mexiko i Grónsko. Analytik varuje, že rozklad spolupráce s Kanadou by mohl USA stát klíčovou bezpečnostní výhodu v Severní Americe.
Kanada jako nepřítel USA? Donald Trump dělá velkou chybu

Kanada jako nepřítel USA? Donald Trump dělá velkou chybu

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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