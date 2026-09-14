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Po letech pátrání se našla socha Löw-Beerových. Dílo uvidí od září i veřejnost

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Po více bež osmdesáti letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací vvýjimečné umělecké dílo. Mravorové sousoší Sirotci (Gli Orfani) od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, od 16. září dočasně vystaví ve vile Löw-Beer.
Po letech pátrání se našla socha Löw-Beerových. Dílo uvidí od září i veřejnost

Po letech pátrání se našla socha Löw-Beerových. Dílo uvidí od září i veřejnost

Zdroj: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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