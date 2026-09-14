Po více bež osmdesáti letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací vvýjimečné umělecké dílo. Mravorové sousoší Sirotci (Gli Orfani) od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, od 16. září dočasně vystaví ve vile Löw-Beer.
Po letech pátrání se našla socha Löw-Beerových. Dílo uvidí od září i veřejnost
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