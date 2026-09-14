Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Nutnost změn si už uvědomuje i Madring: Měly by přijít za rok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Premiérová Velká cena Španělska pravděpodobně mnohé zklamala. Madring zatím nepřinesl to, co se od něj očekávalo – tvrdé souboje ani kolize. Včerejšek byl spíše procesí.
Nutnost změn si už uvědomuje i Madring: Měly by přijít za rok

Nutnost změn si už uvědomuje i Madring: Měly by přijít za rok

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru
Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru
Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený
Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený

Ferrari s Charlesem Leclercem v Madridu čekalo a čekalo, ale nedočkalo se. Navzdory očekáváním a děsivým...

Byla to Sainzova zodpovědnost: Zaslouží si kritiku, tvrdí Rosberg
Byla to Sainzova zodpovědnost: Zaslouží si kritiku, tvrdí Rosberg

Premiérová Velká cena Španělska na Madringu asi nesplnila očekávání mnoha fanoušků. Po minulý týden nabité...

Byl to risk, ale nelituji ho, vysvětluje Leclerc čekání na safety car
Byl to risk, ale nelituji ho, vysvětluje Leclerc čekání na safety car

Všichni Tifosi dnes doufali ve výjezd safety caru, který však během Velké ceny Španělska nepřišel. Charles...

Byli přesvědčeni, že je lepší, když Verstappen ztratí pozice
Byli přesvědčeni, že je lepší, když Verstappen ztratí pozice

Úvod dnešní Velké ceny Španělska poznamenal menší incident mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.